“Lo que declararon no era del todo cierto”: cuáles fueron las omisiones e inconsistencias que detectó perito argentina en Caso María Ercira

Sabrina Gambazza apuntó contra la PDI por los detalles de la indagatoria y los antecedentes que se omitieron hasta de forma deliberada.

Una serie de omisiones e inconsistencias en el caso de la desaparición de María Ercira Contreras detectó la perito argentina Sabrina Gambazza, quien está asesorando de manera privada a la familia de la adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de 2024, tras asistir a un almuerzo en el fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache.

La consultora en perfilación criminal aseveró que entre las anomalías que encontró se incluye la entrega de los registros audiovisuales que fueron revisados recientemente, así como los testimonios de algunas personas.

Al ahondar en estos puntos, Sabrina Gambazza dijo que es especialmente llamativo que las imágenes de algunas cámaras fueron difundidas a través de la televisión previo a notificar la existencia de las mismas a la familia.

“Estas imágenes estaban circulando en televisión desde el año pasado y a nosotros no nos fueron informadas”, aseveró la perito en la entrevista que le concedió a La Tercera.

“Nosotros teníamos nada más que 20 minutos para reconstruir lo que había pasado con María Elcira y, en realidad, había dos horas más que nos iban a permitir entender todo el contexto en el que se produjo la desaparición y la búsqueda posterior”, añadió.

En esa línea, planteó que esta situación genera naturales dudas respecto de una eventual manipulación o edición del material audiovisual. “Por lo tanto, si aparece un año después un fragmento que nosotros no teníamos, como dije a la familia, yo no puedo garantizarles que no existan más horas de grabación de las que nos están siendo informadas“, recalcó.

Otras inconsistencias en el caso de María Ercira Contreras

Además, la consultora cuestionó la falta de transparencia al momento de informar sobre el hallazgo de los nuevos registros audiovisuales. “No puede ser que nos enteremos de esto por la televisión. No puede ser que aparezcan un año después cámaras de seguridad que nos muestran no solo lo que fue la búsqueda de María Ercira por parte de la familia, sino también por otras personas que declararon, y hoy podemos demostrar, que lo que declararon no era del todo cierto“, indicó al apuntar a ciertas inconsistencias.

Así, recalcó que tras revisar las cámaras de la ruta cercana al recinto, se pudo comprobar que algunos testigos que dijeron no estar en el fundo, en realidad sí se encontraban en el lugar.

A la vez, apuntó al informe que emitió la Policía de Investigaciones (PDI) respecto de la cronología del caso. “Nos presentan un informe, la PDI, en cuanto a la cronología de los hechos, donde nos omiten deliberadamente esta camioneta roja. Es más, ese informe dice que la persona que estaba cuidando el portón nunca se movió de su lugar“, sostuvo.

Sabrina Gambazza también abordó el tráfico telefónico en el fundo, y manifestó que “en eso lo que encontré fue que no hubo solamente un intervalo en el cual el portero no estuvo, sino que hubo tres a partir de la desaparición. Y eso es llamativo y no fue analizado como corresponde. Además, que el portero también intercambió un teléfono con otro trabajador del fundo, lo cual tampoco se investigó ni se nos informó como corresponde“, enfatizó.