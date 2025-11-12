Causó perjuicios por $13 mil millones: el caso del médico chileno que emitió 28 mil licencias falsas

El Ministerio Público aseveró que con las licencias falsas el médico generó un perjuicio superior a los 13.200 millones de pesos para el Estado y las aseguradoras de salud.

Casi 28 mil licencias falsas en un plazo de cuatro años emitió el médico chileno Leonardo Alfredo González Castro, quien fue formalizado este miércoles por generar un perjuicio superior a los 13.200 millones de pesos para el Estado y las aseguradoras de salud.

“Creo que pudimos detallar de forma clara al tribunal los antecedentes que dan cuenta de la existencia del delito de emisión de factura falsa, fraude de subvenciones, como también el delito de lavado de activos“, indicó tras la formalización el fiscal de Alta Complejidad Oriente suplente, Cristóbal Salazar.

El persecutor detalló que el imputado “es el mayor gran emisor a nivel nacional, de acuerdo a los parámetros que se establecen“.

En esa línea, explicó que entre junio y septiembre de 2024 emitió más de 1.600 licencias médicas, lo que es el “estándar a nivel anual para poder establecer si un médico es gran emisor o no”, argumentó.

La cautelar para el médico de las 27.727 licencias falsas

Tras la formalización de González Castro, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.

Además, la magistrada Soledad Orellana ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del imputado y el vaciado de un teléfono celular incautado. A la vez, fijo un plazo de 100 días para la investigación.

Según indicó el ente persecutor durante la formalización, entre los años 2021 y 2025 el médico Leonardo Alfredo González Castro emitió un total de 27.727 licencias médicas, de las cuales 2.054 fueron a Isapres y 25.673 al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que implicó una defraudación total de 13.265.032.420 de pesos.

La investigación que llevó a la detención de González Castro surgió tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR), en que reveló que 25 mil funcionarios públicos habían viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.