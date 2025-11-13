“Paren el show”: hermana de Krishna Aguilera hace duro llamado a los medios tras golpiza que sufrió

Cristal Aguilera, hermana de Krishna -joven encontrada sin vida en San Bernardo-, alzó la voz luego de que se diera a conocer públicamente la golpiza que recibió por parte de desconocidos, quedando con varios puntos en su cabeza.

Una de las hipótesis que se manejaban era que lo ocurrido el lunes fue una represalia por la detención del Guatón Beltrán, quien es investigado como el presunto responsable de la muerte de Krishna.

De hecho el mismo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al tema. “Los antecedentes que disponemos, hasta esta hora de la mañana, es que ella había sido objeto de un robo violento, ese es el antecedente que tenemos, sin perjuicio que durante el transcurso del día podamos tener más detalles”, indicó.

Ante la ola de especulaciones que se generó producto de la golpiza que recibió, fue la misma Cristal Aguilera quien utilizó su cuenta de Facebook para hacer una aclaración.

Tras aclarar que se encuentra en buen estado, en un principio, pidió que “paren el show, en serio. Lo que me pasó no tiene nada que ver con el caso de mi hermana“.

Posterior al mensaje relacionado con su golpiza, Aguilera compartió una imagen de Krishna junto al mensaje: “Cómo te extraño, hermana. Me dejaste muerta en vida“.