Triple homicidio en La Reina: el motivo tras las nuevas pericias en la casa de Eduardo Cruz-Coke

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la Fiscalía acudieron este jueves 13 de noviembre al terreno donde se cometió el triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, en la calle La Cañada, en la comuna de La Reina.

Hasta el lugar también acudió para participar en el proceso Libertad Triviño, la abogada de Carolina Grellet, la ex esposa de Cruz-Coke y madre de los dos menores de edad asesinados.

De acuerdo con lo manifestado por la profesional, además de atestiguar la labor de los efectivos policiales y los fiscales, aprovechó de retirar “un par de cosas de los niños, sus peluches, un par de cosas que tenían ese día y las fotos de toda la casa de los niños“.

Las nuevas pericias en la casa del triple homicidio en La Reina

Según se informó en el lugar, los fiscales y los detectives llegaron al lugar con el propósito de realizar nuevas diligencias solicitadas por la defensa de Jorge Ugalde, quien permanece en prisión preventiva, apuntando como el principal responsable del triple homicidio de su cuñado y sus dos sobrinos.

“Estamos haciendo diligencias a petición de la defensa. Está trabajando el equipo policial a cargo de la investigación con el abogado defensor, con la abogada querellante“, informó el fiscal jefe de flagrancia, Francisco Llanas.

“Se está haciendo un levantamiento fotográfico en cuanto a algunas dudas que tiene la defensa, por eso vinimos todos los intervinientes al lugar, para cubrir todas las dudas en cuanto a la secuencia de los hechos“, añadió el persecutor.

Por su parte, la subcomisaria de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Konny González, indicó que “son diligencias solicitadas por parte de la defensa, son parte del proceso investigativo y también por mantener la imparcialidad de toda la investigación“.

“Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados“, detalló la detective.

En el terreno de la calle La Cañada de La Reina se emplazan las casas de Eduardo Cruz-Coke y de su hermana, Trinidad, quien se encuentra en calidad de imputada en el marco de la investigación por el triple homicidio.