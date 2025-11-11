Triple homicidio en La Reina: la insólita disputa familiar por el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke

La familia Cruz-Coke y los amigos del fotógrafo ahora iniciaron una disputa sobre el destino de sus restos.

El pasado 18 de octubre se conoció el crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, quienes fueron asesinados en su residencia en La Reina y donde su cuñado, Jorge Ugalde, aparece como el principal sospechoso del triple homicidio.

Sin embargo, el caso dejó al descubierto una particular situación: la disputa familiar sobre el futuro del cuerpo del conocido fotógrafo de la Teletón.

Esto, ya que la familia de Trinidad Cruz-Coke, hermana e imputada por su muerte y la de sus sobrinos, quiere reclamar el cuerpo de Eduardo, que se mantiene en el Servicio Médico Legal a la espera de nuevas diligencias para determinar las circunstancias de su muerte.

Amigos y ex esposa se enfrentan a familia de Eduardo Cruz-Coke

Sin embargo, Carolina Grellet – madre de los hijos de Cruz-Coke- dejó ver sus miedos sobre el actuar de los familiares de su ex pareja, asegurando que la petición de llevarlo al mausoleo familiar podría terminar con sus restos incinerados y así “borrar evidencias”, consignó La Tercera.

En esta línea, Grellet indicó que su intención es que su otrora esposo pueda descansar junto a sus hijos, los cuales ya fueron enterrados, asegurando en redes sociales: “¿No les basta? La falta de humanidad no tiene límites, después de todo lo que han hecho”.

Ante esta situación, los amigos de Eduardo Cruz-Coke comenzaron a viralizar una declaración para respaldar la postura de su ex esposa: “Los abajo firmantes, amigos cercanos de Eduardo Cruz Coke, queremos manifestar públicamente nuestra extrema preocupación ante la información que indica que su cuerpo de está siendo reclamado por su hermana Trinidad, con la intención de trasladarlo al mausoleo familiar y sin tener certezas de si será cremado”.

“​Eduardo Cruz-Coke manifestó siempre de forma clara y reiterada su deseo de ser sepultado junto a sus hijos y así lo ha confirmado la madre de los niños y ex esposa de Eduardo, quien con angustia ve esta situación sin poder hacer legalmente nada”, dejaron en claro sus cercanos.

Para cerrar, sus amigos plantearon que “nuestra preocupación se intensifica ante la posibilidad de que el cuerpo sea cremado o sometido a cualquier proceso que implique la alteración de su estado. Dada la naturaleza de la investigación judicial en curso, hacemos este llamado urgente”.