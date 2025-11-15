“Inexplicable”: Ángela Vivanco cuestionó a jueza Ibacache por mencionarla en su resolución del caso muñeca bielorrusa

“Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza cuestionó por ocho jornadas”, manifestó Ángela Vivanco.

La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, criticó la decisión de la jueza Michel Ibacache de mencionarla en la resolución a través de la cual ordenó la cautelar de prisión preventiva para los tres imputados en el caso muñeca bielorrusa.

A través de una declaración pública, Vivanco calificó de “inexplicable” el hecho de que la magistrada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago la mencionara de forma reiterada en la resolución, a pesar de que ella no estaba imputada ni participó de la audiencia.

“Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza cuestionó por ocho jornadas“, manifestó Ángela Vivanco.

En particular, criticó el hecho de que durante su argumentación la magistrada aludiera a hechos que se le atribuyen, “sin que yo haya estado presente, puesto que no fui formalizada y aún está pendiente una larga tramitación de la querella de capítulos“.

Dijo a la vez que con lo ocurrido este sábado se reitera una “injusticia” similar a la que vivió cuando fue removida de la Corte Suprema, cuando “fui víctima de un procedimiento express, sin acceso a toda la prueba presentada“.

Muñeca bielorrusa: Vivanco estudia acciones judiciales

En la oportunidad, Ángela Vivanco confirmó que está evaluando la posibilidad de emprender acciones legales con el propósito de evitar que se le “condene antes de ejercer una defensa en un juicio imparcial”.

Además, ratificó que está preparando su defensa para hacer frente a la querella de capítulos que interpuso la Fiscalía ante la Corte de Santiago. En caso de ser acogida, esta instancia abriría la posibilidad de que la ex magistrada sea formalizada por el mismo caso muñeca bielorrusa.

“Nadie se ha reído de todo el país. Si se alude a alguna fiesta o cumpleaños, todos hemos pasado un minuto agradable alguna vez. Tengo una larga trayectoria de seriedad en mi trabajo“, dijo Vivanco sobre la frase de la jueza Ibacache en cuanto a que los imputados “se han reído de un país”.

Apuntó además que “ha habido un gran show del Ministerio Público, casualmente después de una serie de problemas en otras causas. Creo que esta causa se apuró y se aceleró para dar un golpe de efecto“.