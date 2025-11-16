Caótica jornada marcada por largas filas y alta participación: el balance de las Elecciones 2025

La jornada estuvo marcada por las numerosas filas que se registraron en los diversos centros de votación.

Con un 99,79% de mesas escrutadas – solo faltó la constitución de dos mesas en el extranjero- se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, que congregaron a un total de 13.429.464 votantes, mientras 15.779.102 están habilitadas para votar.

El día estuvo marcada por las largas filas que se registraron en los centros de votación a lo largo del país, donde el pasar de las horas no logró aminorar la espera de los millones que se aglomeraron en los locales para emitir su sufragio.

Esto no evitó que se registraran situaciones particulares, como la mujer que enfrentó trabajo de parto en Puente Alto, siendo derivada rápidamente a un centro asistencial.

Por su parte, Carabineros detalló que más de 335 mil trámites se realizaron a través de la Comisaría Virtual para excusarse de no poder concretar su obligación ciudadana.

En tanto, la Dirección del Trabajo informó que 111 trabajadores fueron enviados a sus hogares por estar cumpliendo labores que no correspondían en la jornada de elecciones 2025, por lo que las multas superaron los 57 millones de pesos.

Desde Metro de Santiago se consignó que presentó un 47% más de afluencia de público que un domingo común, a lo que se suma un aumento en la capacidad de EFE respecto a la última elección (+38%).

Entre los hechos anecdóticos está la detención de dos personas que no quisieron ser vocales de mesa en la Región de Valparaíso, mientras se registró la detención de dos personas tras la riña entre un adulto mayor y un delegado electoral en Estación Central.