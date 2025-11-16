La insólita situación vivida en Puente Alto: mujer entró en trabajo de parto en local de votación

Se trataba del segundo embarazo de la mujer de 25 años que rápidamente pudo ser atendida y posteriormente trasladada.

Una inesperada emergencia marcó la tarde de este domingo en Puente Alto, en plena jornada de elecciones. Pasadas las 15:00 horas, una mujer de 25 años que había acudido al Colegio Raúl Silva Henríquez para ejercer su derecho a voto entró en trabajo de parto en las inmediaciones del local de votación, lo que movilizó rápidamente a equipos de emergencia y funcionarios municipales.

Según informó en el momento Chilevisión, la situación fue advertida por una persona que transitaba por la Avenida Eyzaguirre y que decidió detener su vehículo al ver que la mujer se encontraba visiblemente descompensada. Minutos después llegaron al lugar Bomberos de Puente Alto, voluntarios de la Cruz Roja y una ambulancia municipal para prestarle los primeros auxilios.

La mujer, que caminaba junto a uno de sus hijos tras haber votado, fue asistida inicialmente por su propia familia, quienes se encontraban en el mismo sector. Más tarde confirmaron que se trataba de su segundo embarazo.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, llegó al sitio de la emergencia mientras se coordinaba la atención. En conversación con el citado medio, relató que “vinimos a votar en el colegio que estudié y nos topamos con esta situación. Lo bueno es que estaba la Cruz Roja“.

El jefe comunal destacó el despliegue inmediato de los equipos: “Estaba todo el equipo, también Bomberos, tenían todos los implementos así que le tomaron los signos vitales”. Más tarde, reafirmó el rápido actuar de los servicios: “Estaba Seguridad Municipal y Bomberos. El equipo de salud no se demoró nada en llegar. Ella está bien”.

Las contracciones que iniciaron el trabajo de parto en local de votación

La madre de quien entró en labor de parto en el local de votación detalló que las contracciones se intensificaron mientras subían una escalera cercana al recinto. “Cuando llegó acá le empezó a dar fuerte… tuvimos que llamar al tiro“, señaló.

Tras ser estabilizada en el lugar, la mujer fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, donde continuará recibiendo atención médica.