Detenidos rompieron “pacto de silencio”: los nuevos antecedentes del crimen de Krishna Aguilera

Tras la formalización de los nuevos detenidos, se dio a conocer que Juan Beltrán dos semanas antes de la desaparición de Krishna habría manifestado sus intenciones de asesinar a la joven.

Este domingo se llevó a cabo la formalización de los dos últimos detenidos por el asesinato de Krishna Aguilera, donde se dieron a conocer nuevos detalles de cómo se habría materializado el asesinato, luego de que los implicados rompieran el “pacto de silencio”, según señaló el Ministerio Público.

Luis Armando Inostroza, de 44 años, alías El Krusty, es imputado por los delitos de secuestro con homicidio y de inhumación ilegal de la víctima, situación por la cual se decretó prisión preventiva. En el caso de Kevin Aillapán Carroza, quien se entregó a la PDI el pasado viernes, es imputado por encubridor del crimen, por lo que el tribunal dictaminó la medida cautelar de arresto domiciliario total.

“Se logró la medida cautelar de arresto domiciliario total para efectos de la investigación. El plazo de investigación es el mismo que se decretó para los otros coimputados que ya tienen un plazo más adelantado”, expresó la abogada de Kevin, Leslie Pinilla.

Los nuevos antecedentes del crimen de Krishna Aguilera tras formalización de nuevos detenidos

En el marco de esta audiencia, la Fiscalía de San Bernardo reveló que se “rompió el pacto de silencio” que tenían testigos e imputados en este caso.

De acuerdo a los nuevos antecedentes que se conocen del caso, dos semanas antes de que se registrara la desaparición de Krishna Aguilera, Juan Beltrán (conocido como Guatón Beltrán) habría manifestado a un grupo de amigos que tenía los planes de asesinar a la joven.

Durante ese transcurso habrían intentado quitarle la vida a Krishna Aguilera, para lo cual la habrían drogado. Sin embargo, en este intento se habrían arrepentido.

Luego de haber materializado el crimen, uno de los sindicados habría propuesto enterrar a la víctima en Calera de Tango. En este marco, según CHV Noticias hay un testigo protegido que rompe el silencio y comienza a responsabilizar a cada una de las personas que estarían relacionadas a este caso.

En este sentido, el fiscal Daniel Ríos-Karl, de la Fiscalía de San Bernardo, expuso que “desde el 5 de octubre, cuando ocurrió la desaparición de Krishna Aguilera, logramos hasta el día de hoy establecer lo siguiente. Primero, el plan de acción. Luego, quiénes participan en la ejecución, quiénes ejecutan la fosa en la cual la víctima finalmente es enterrada, quiénes participan en el entierro, y quiénes realizan acciones con la finalidad de asegurarse de que la víctima no sea hallada. Y además, quiénes participan en el intento de huida respecto del imputado principal”.