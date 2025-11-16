“Tienen una gran comunicadora”: el emotivo reencuentro de ME-O con hija de Karen Doggenweiler en Elecciones 2025

En medio de un punto de prensa, Marco Enríquez-Ominami protagonizó un particular momento con Fernanda Cornejo, quien se encuentra cubriendo las elecciones para un medio argentino.

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) acudió esta mañana a votar en el Liceo N°7 de Providencia Luisa Saavedra, donde fue protagonista de un particular momento al reencontrarse con la hija mayor de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo.

La cientista política estaba en el local de votación en su labor de analista internacional para el medio de comunicación argentino C5N, situación por la cual fue parte del punto de prensa que realizó el aspirante a La Moneda.

En este contexto, ME-O expresó: “¡Hola Nandi! ¿Cuál es C5N? Déjenme saludar a mi hija. Tienen una gran comunicadora. Saludos al pueblo, al pueblo argentino, esta es mi hija”.

Lo anterior, pese a que el padre biológico de la politóloga es Eugenio Cornejo, ya que Marco Enríquez-Ominami y Fernanda mantienen una relación muy cercana.

Tras ello, Fernanda Cornejo le consultó al candidato sobre la posibilidad de mantener una buena convivencia entre dos países, particularmente entre China y Estados Unidos. Esto, debido a que en Argentina “se dice que solo debe ser con EE.UU.”.

“¿Estoy autorizado? es una gran pregunta al igual que las anteriores“, partió contestando el aspirante a La Moneda.

En esa línea, realizó un llamado “al pueblo de Chile a no caer en la trampa. Hay un portaavión frente a Venezuela, frente a Colombia, hay bases norteamericanas en Ecuador. En Argentina, un día antes de la elección, (Donald) Trump dijo que no le pasaba plata a los argentinos si no votaban por (Javier) Milei”.

A lo que agregó: “El único objetivo de Estados Unidos es que nos peleemos con los chinos, les importa poco la democracia y los derechos humanos”.

Para finalizar, ME-O reiteró su llamado, señalando que “despertemos, es mucha manipulación la que estamos viviendo”, para luego dirigirse nuevamente hacia la hija de Karen Doggenweiler: “Gran pregunta, querida”.