Trama Bielorrusa: fiscal Ángel Valencia descarta abrir investigación de oficio contra Diego Simpertigue

El fiscal nacional manifestó que investigan “hechos penales, no investiga conductas éticas ni morales, ni algo que pudiera alguien considerar que es éticamente reprochable”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación que se está llevando a cabo en el marco del caso denominado como trama bielorrusa, donde descartó la opción de abrir una investigación de oficio en contra del ministro Diego Simpertigue.

En este caso, el Ministerio Público se encuentra indagando presuntos pagos ilegales que habrían buscado influir en fallos de la Corte Suprema a favor de un consorcio empresarial. Bajo este contexto, la ex ministra Ángela Vivanco es uno de los focos de la investigación, que tendría que ver con uno de los mayores escándalos en la historia reciente del Poder Judicial.

Tras acudir a su local de votación en las Elecciones 2025, Ángel Valencia se refirió a una posible investigación de oficio contra Simpertigue, luego de que el Pleno de la Suprema resolviera iniciar un sumario administrativo en su contra después de que un reportaje del medio Reportea lo vinculara al caso.

Valencia abordó la posibilidad de abrir investigación de oficio contra Diego Simpertigue

“Ya hemos manifestado que eso no es necesario. La fiscal ya se encuentra investigando las circunstancias en las cuales se dictó la sentencia”, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, el fiscal nacional fue categórico al manifestar que “el Ministerio Público investiga hechos penales, no investiga conductas éticas ni morales, ni algo que pudiera alguien considerar que es éticamente reprochable ni nada por el estilo”.

“Nosotros investigamos causas penales. (…) Quienes pudieron tener participación penal en el caso que ya ustedes han conocido ampliamente, no es necesario ampliarlo”, cerró Valencia.