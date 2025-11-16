VIDEO – “Necesito ayuda”: la incómoda situación que vivió Arturo Vidal tras votar en San Joaquín

Además, el King tuvo que devolverse a su mesa, luego de que se percató que se le había quedado la cédula de identidad al distraerse porque un fanático le pidió una selfie.

El volante de Colo Colo y bicampeón de América con La Roja, Arturo Vidal, vivió una incómoda situación tras acudir a votar este domingo en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en el Colegio Infocap, ubicado en la comuna de San Joaquín.

Pero, además, el King tuvo que devolverse a la mesa, luego de que se percató que se le había quedado la cédula de identidad al distraerse porque un fanático le pidió una selfie.

Es que la presencia del futbolista no pasó inadvertida en el local de votación y fueron muchísimas las solicitudes de saludos y fotos.

La incómoda situación que vivió Arturo Vidal tras votar

Tras conseguir llegar a su mesa, entregar su cédula de identidad y recibir las papeletas para marcar sus preferencias, Arturo Vidal ingresó a la cámara secreta para emitir votar, pero al poco rato salió con los papeles aún abiertos en sus manos.

“Necesito ayuda”, dijo el volante del Cacique y, antes de caminar hacia la mesa, cerró la papeleta para que nadie pudiera ver por quién había votado. “Esto es privado, por favor”, dijo con una sonrisa, tras lo que recibió la ayuda de una vocal de mesa para doblar el voto.

Fue luego de cumplir con este trámite que se le acercó el hincha que le pidió la selfie, por lo que Vidal olvidó retirar su cádula de identidad, por lo que otra vez regresó a la mesa, antes de abandonar el recinto.