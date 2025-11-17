Las cuatro estaciones que están cerradas en Metro de Santiago por persona en la vía

Bomberos está realizando labores para rescatar a la persona involucrada.

Este lunes 17 de noviembre, Metro de Santiago tuvo que cerrar cuatro estaciones de la Línea 1 en plena hora punta de la mañana debido a que una persona ingresó a las vías.

Las estaciones afectadas son La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica. Es decir, el servicio solo está funcionando entre San Pablo y Los Héroes, y entre Baquedano y Los Dominicos.

De acuerdo a La Tercera, la situación se concentra en la estación Universidad de Chile, donde Bomberos está realizando labores para rescatar a la persona involucrada.

Buses de apoyo debido a emergencia por estaciones cerradas en Metro de Santiago

Debido a lo anterior, Metro de Santiago entregó un comprobante que puedes presentar al llegar a tu lugar de trabajo el que puedes acceder EN ESTE LINK.

Además, si se requiere evacuar los trenes ante una emergencia con estaciones cerradas, Metro de Santiago entrega un ticket de viaje que funciona como devolución del pasaje.

Tras ingresar tus datos, el monto se abonará a tu tarjeta bip! y quedará disponible para usarlo más adelante tanto en el Metro como en los Buses Red.

Junto a ello, el sistema RED anunció apoyo de buses en el eje Alameda-Providencia, entre Los Héroes y Tobalaba.

Asimismo, desde Metro de Santiago recordaron que si debes ocupar el servicio de transporte puedes ingresar ACÁ para verificar si hay estaciones cerradas o con algún tipo de problema.