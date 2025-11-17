Tragedia en Torres del Paine: un turista fallecido, un evacuado y un desaparecido tras temporal

Las labores de búsqueda se retomarán este martes y estarán a cargo de Carabineros y el Ejército.

Una tragedia se registró en Torres del Paine, cuando un grupo de excursionistas extranjeros intentó el ascenso al monte John Gardner y se desató un temporal, con ráfagas de viento que llegaron hasta 193 km/h y nevadas.

Según informó la Delegación Presidencial de Última Esperanza precisó que este episodio dejó un turista fallecido, otro desaparecido, mientras un tercero logró ser evacuado.

“Se tomó conocimiento por Conaf durante la tarde (…) y se daba cuenta de una persona que estaba sufriendo algún tipo de complicación en un circuito de alta montaña”, declaró el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana.

La autoridad regional detalló que “a medida que ha ido avanzando la tarde, hemos tomado conocimiento que, hasta este momento, se habla de tres personas que se han visto comprometidas o afectadas en un circuito de alta montaña, en las cercanías del sector de Perros, en la cual una persona estaría siendo evacuada con principio de hipotermia, otra persona se encontraría desaparecida y otra persona presumiblemente fallecida”.

Labores de búsqueda se retoman este martes en Torres del Paine

En esta línea, la Delegación Presidencial precisó que las labores de búsqueda del resto de los turistas involucrados se reanudará este martes en Torres del Paine.

“Veremos cómo se ha dado el rescate de esta persona que está herida, la siguiente acción por supuesto que es dar con el paradero de la persona que se presume que está desaparecida, y por supuesto, el rescate y la extracción de la persona que se reporta como fallecida”, puntualizó Guillermo Ruiz Salazar.

Ruiz Salazar aseveró que “en la que nos encontramos se hace sumamente riesgoso y peligroso para quienes ejecuten las acciones de búsqueda, por lo que hemos dado la instrucción de que a primeras horas de la mañana va a salir hacia el sector un grupo de funcionarios de Carabineros expertos en alta montaña, lo propio van a hacer las brigadas PARME del Ejército, mientras vamos recibiendo información oficial de CONAF”.