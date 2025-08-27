Inversión de USD 25 millones y baja intervención: los detalles del hotel de lujo que se levantará en Torres del Paine

La firma andBeyond dejó en claro que no se intervendrá el bosque nativo o hábitat de fauna protegida y que no se afectará al Parque Nacional Torres del Paine.

La compañía andBeyond, con más de 30 años centrada en el turismo de lujo alrededor del mundo, pretende instalarse en Chile y para ello ya realizó una consulta al Servicio Evaluación Ambiental (SEA) para definir si su proyecto hotelero en Torres del Paine debe ser ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según precisó La Tercera, en su solicitud la firma busca saber si, dada las características de su iniciativa y ubicación, debe concretar una presentación formal al SEIA para poder concretarlo.

La empresa de capitales estadounidenses y sudafricanos apunta a construir el andBeyond Patagonia Lodge, un hotel de 24 habitaciones en una instalación de 50 hectáreas en la estancia Lazo, comuna de Torres del Paine, con una inversión total de USD 25 millones.

En su presentación, el titular arrienda el Lote 31-B3, que pertenece a Inversiones y Servicios don Marcelino Limitada, en el cual además se levantará un campamento para sus funcionarios y las principales obras estarán al interior del polígono.

Hotel de lujo basado en baja intervención en Torres del Paine

En esta línea, dejaron en claro que el hotel se enmarca en su modelo de turismo sustentable y baja intervención, e involucra dos áreas protegidas: el Parque Nacional Torres del Paine (PNTP) y la Zona de Interés Turístico Torres del Paine (ZOIT).

No obstante, andBeyond dejó en claro que el hotel y las dependencias de su personal están fuera de esta zona y su camino de acceso, el cual ya existe y se reforzará en el futuro, cruza una franja del Parque Nacional, calificada como Primitiva.

En su presentación, la firma extranjera precisó que el acceso al hotel de lujo será a través de la ruta Y-180 y un camino interior ya habilitado y su labor se centrará en estabilizar y compactar la vía para reducir la emisión de material particulado.

Junto con ello, no se intervendrá el bosque nativo o hábitat de fauna protegida y el tratamiento y saneamiento de aguas servidas será fuera del Parque Nacional Torres del Paine y se ajustará a la norma establecida.

“Así, el valor ecológico del PNTP y de las estancias ubicadas a sus alrededores, que son terrenos considerados en el Plan de Acción, será resguardado en lo que al Proyecto respecta. De esta forma, dicha localidad no experimentará impedimento alguno para ser promocionado como atractivo turístico, sino que dicho objetivo será fortalecido, al mismo tiempo que se mantendrá su carácter de destino de turismo sustentable”, puntualizó la empresa en el documento ingresado al SEA.