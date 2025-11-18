Aumentan a dos los fallecidos en Torres del Paine y continúan siete personas desaparecidas

Las víctimas fatales corresponden a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad mexicana.

Esta mañana se confirmó la muerte de un segundo turista de nacionalidad mexicana en el Parque Nacional Torres del Paine.

Junto a ello, el delegado presidencial regional de Magallanes, Guillermo Ruiz, informó que son siete las personas desparecidas, de las que aún no se sabe de qué países provienen.

De acuerdo a las autoridades, la emergencia se originó la tarde de este lunes, cuando un grupo de excursionistas vio interrumpido su ascenso hacia el sector de Los Perros, en el circuito O, debido a las adversas condiciones climáticas. En la zona se registraron ráfagas que alcanzaron los 190 km/h.

Durante la noche, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) indicó que una persona había perdido la vida y que otra presentaba un cuadro de salud complejo. Hasta ese momento, solo un turista figuraba como desaparecido.

Sin embargo, tras una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, confirmó a Teletrece que la persona que estaba con complicaciones médicas también falleció, elevando así a dos el número de víctimas fatales.

“Nosotros ayer hablábamos de una persona fallecida y una persona que estaba siendo evacuada. Esa persona que estaba siendo evacuada desgraciadamente también falleció”, señaló.

Se informó que las víctimas corresponden a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad mexicana.

Ruiz añadió que aún no se tiene rastro de siete personas. “Hasta este momento tenemos siete personas que todavía están en fase de ubicar y poder empadronar. Hay que recordar que por la complicación climática, los circuitos de alta montaña y por la distancia no es del todo fácil poder ubicar a la gente, por eso se está haciendo la ubicación de estas personas, para tratar de empadronar”, explicó.

Respecto de ellas, puntualizó que no cuentan con mayores antecedentes. “No sabemos nombres ni nacionalidad, ni tampoco estamos con información certera si es que están o no con comida, aparentemente no”, indicó.

Sobre las labores de rescate, precisó que se trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas para disponer de helicópteros, aunque advirtió que “la complicación que nos genera es la condición climática, los fuertes vientos que impiden que se pueda sobrevolar el área”.

Mientras tanto, equipos terrestres están avanzando hacia el sector de Los Perros. Considerando la hora de salida y las condiciones del clima, se estima que llegarán cerca de las 15:00 horas al punto donde se tuvo el último registro de los turistas.