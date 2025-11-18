Secciones
Contraloría detecta que más de 500 obras habrían quedado sin terminar en los últimos 10 años

Por otro lado, advirtió que decenas de proyectos fueron recontratados con montos superiores al 50% del valor original.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que 517 obras fueron suspendidas y quedaron sin terminar durante los últimos 10 años.

A través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°17, el ente analizó en el Sistema de Registros de Obras GEO-CGR (SISGEOB) un total de 166.786 obras públicas entre enero de 2015 y mayo de 2025.

En aquel período, la Contraloría detectó que 812 procesos de contratación (licitaciones públicas, privadas y tratos directos), equivalentes a una inversión de $1,02 billones, tuvieron un término anticipado de su contrato de obra.

De estos casos, 517 obras no aparecen como recontratadas, por lo que los proyectos continuarían paralizados.

Con respecto a las instituciones con mayores montos de inversión en construcciones sin finalizar se encuentran: el Servicio Metropolitano Sur con 3 obras, por un monto total de $279.547.105.000; Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 67 obras por 49.117.609.637; Serviu del Biobío, con 18 proyectos, por un total de $40.441.011.945.

Recontrataciones con montos que superan el 50% del valor inicial

Por otro lado, en relación a los proyectos que sí se retomaron tras ser paralizados, 13 de ellos fueron recontratados por precios superiores al 50% del valor original. De hecho, se detectó que fueron de hasta 3,3 veces el monto inicial del trabajo.

Tras las situaciones que se detectaron, la Contraloría anunció que fiscalizará a los 13 proyectos, junto con las 3 obras recontratadas con la misma empresa, “además de aquellas otras que resulten pertinentes”.

Lo anterior, “sin perjuicio de que además se requerirá a los servicios públicos respectivos que informen pormenorizadamente acerca del estado de las obras con registros de término anticipado que presuntamente, no han sido recontratadas y la actualización de la información registrada en el Sistema de Registro de Obras (SISGEOB)”, cerraron desde la CGR.

