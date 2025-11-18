FOTOS + VIDEOS – Por qué CGE dejó a más de 60 mil clientes sin luz en Viña del Mar en medio de incendio

La emergencia ya cuenta con tercera alarma, lo que implica que incluso se evalúa solicitar apoyo adicional desde Valparaíso.

Un intenso incendio estructural se desarrolla en estos momentos en Viña del Mar, situación que ha obligado a movilizar todas las unidades de Bomberos disponibles en la comuna.

De acuerdo a medios locales, el fuego afecta el sector de La Marina con Quilpué, pleno centro de la ciudad, zona donde se concentra una gran cantidad de locales comerciales.

Según la información preliminar, al menos dos locales estarían siendo consumidos por las llamas. La emergencia ya cuenta con tercera alarma, lo que implica que incluso se evalúa solicitar apoyo adicional desde Valparaíso.

Incendio en Viña del Mar deja más de 60 mil clientes sin luz

Debido a lo anterior, más de 60 mil clientes de Viña del Mar y Valparaíso se encuentran sin luz a raíz del incendio, según informó la empresa de distribución eléctrica CGE.

“Informamos a nuestros clientes de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, que la interrupción del suministro se debe a un incendio que afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga. Seguiremos informando”, indicó CGE a través de su cuenta X.

Junto a ello, la compañía eléctrica explicó que, “a solicitud de Bomberos y a modo de precaución, se hizo una desconexión forzosa de las instalaciones”, lo que afectó a miles de hogares.

En ese contexto, desde Bomberos alertaron que las labores de control se han dificultado debido a la intensidad del fuego, la fuerza de las llamas y las ráfagas de viento que avivan el siniestro.

En tanto, el tránsito permanece suspendido en calle Arlegui debido al trabajo de los equipos de emergencia.