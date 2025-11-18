Torres del Paine: de qué nacionalidades eran los cinco turistas muertos durante fatal trekking

“Ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de cuerpos”, informó el delegado presidencial de Magallanes.

El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, confirmó que aumentó a cinco el número de turistas muertos en el Parque Nacional Torres del Paine, debido a las difíciles condiciones climáticas, que incluyeron nevazones, vientos de más de 120 kilómetros por hora y tormentas eléctricas.

Los cuerpos de las tres nuevas víctimas fueron encontrados por los equipos de rescate que se desplegaron en el sector de Los Perros, donde un grupo de nueve turistas estaban realizando un circuito de trekking.

De acuerdo con lo informado por la Delegación Presidencial, a los dos fallecidos de nacionalidad mexicana confirmados esta mañana, se sumaron ahora una mujer y un hombre de nacionalidad alemana y una mujer británica.

“Lamentablemente, tenemos que informar que hay cinco personas fallecidas. Por tanto, extendemos nuestras condolencias a familiares, amistades“, detalló el delegado Ruiz.

Además de los cinco turistas muertos hay cuatro sobrevivientes

Del grupo de nueve turistas, los otros cuatro fueron encontrados con vida, por lo que ya no se realizan labores de rescate en el lugar, confirmó la autoridad regional tras finalizar un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la zona.

“El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, la fase de búsqueda culmina por acuerdo de la mesa del Cogrid“, añadió la autoridad.

Dijo a la vez que “ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de cuerpos, también la Fiscalía autorizó el movimiento de cuerpos; por tanto, entramos en una fase de evacuación de estos, donde se va a priorizar la vía aérea”.

Aquello, “de acuerdo a las condiciones meteorológicas (para) que puedan operar helicópteros de la Fuerza Aérea“.