Mexicanos, alemanes y una británica: las identidades de los extranjeros que murieron en Torres del Paine

Durante esta jornada se espera poder rescatar los cuerpos tras la luz verde de la Fiscalía.

En total fueron cinco los turistas extranjeros que murieron en las Torres del Paine, en el Circuito Macizo de Paine, uno de los sectores con más difícil acceso, luego de que fueran sorprendidos por una tormenta que provocó ráfagas de vientos de hasta 193 km/h, nieve y un terreno inaccesible.

En primera instancia se confirmó que las personas extranjeras que perdieron la vida en este fatal trekking eran dos personas mexicanas, dos alemanes y una mujer británica.

Posteriormente, fue el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, el que informó las identidades de los extranjeros fallecidos en Torres del Paine y que se trata de Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, mexicanos; Victoria Bond, británica; Nadine Lichey y Andreas Von Pein, alemanes.

Una de las diligencias que se espera que se lleve a cabo durante esta jornada será el traslado de los cuerpos, luego de que Fiscalía diera luz verde. Todo esto, dependiendo de cómo esté el clima y si lo permite. Esto se llevará a cabo con la ayuda del Ejército, Carabineros y el comando de incidente.}

Ruiz informó que “ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de cuerpos, también la Fiscalía autorizó el movimiento de cuerpos; por tanto, entramos en una fase de evacuación de estos, donde se va a priorizar la vía aérea”.