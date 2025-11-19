“Total inocencia”: abogado de tripulación del Cobra reacciona a formalización por caso Bruma

“Como hemos señalado en otras oportunidades, esto fue un muy lamentable accidente. En ningún caso los tripulantes del Cobra quisieron que esta colisión ocurriera”, dijo Alejandro Espinoza.

El abogado de la tripulación del buque Cobra, Alejandro Espinoza, aseveró que demostrará la total inocencia de sus defendidos, luego de que la Fiscalía confirmó que los formalizará por la desaparición de los siete pescadores del Bruma.

De acuerdo con lo resuelto por el órgano persecutor, solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel que agende una audiencia para formalizar por el delito de homicidio culposo la investigación en contra de los tres tripulantes que se desempeñaban en el puente de navegación del Cobra: el capitán, Roberto Mansilla, un piloto y un vigía.

Según se apuntó desde el Ministerio Público, también se formularán cargos contra la empresa Blumar, dueña del buque Cobra, por su responsabilidad penal en lo ocurrido.

Tras conocer la decisión de la Fiscalía, el abogado de los familiares de los pescadores desaparecidos, Rafael Poblete, confirmó que la’caja naranja del Cobra no grabó la noche del accidente.

“Ese es uno de los elementos a considerar para formalizar (a Blumar) por responsabilidad penal de la persona jurídica“, explicó el profesional.

Abogado de tripulación del Cobra dice que demostrará inocencia

Al abordar lo dispuesto por el Ministerio Público, el abogado de los tripulantes del buque Cobra sostuvo que “esto está recién empezando, y contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia de los tripulantes“.

“Como hemos señalado en otras oportunidades, esto fue un muy lamentable accidente. En ningún caso los tripulantes del Cobra quisieron que esta colisión ocurriera, y menos, obviamente, la empresa“, aseveró Alejandro Espinoza.

“Es importante reiterar que el PAM Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación operativos, revisiones y certificaciones al día, y que su tripulación cumplía absolutamente con toda la normativa marítima vigente“, complementó.

En el accidente ocurrido la madrugada del 30 de marzo fallecieron los siete ocupantes del Bruma: José Luis Medel Sepúlveda, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña.