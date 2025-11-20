Desaparición de María Ercira: el nuevo sujeto de interés que estuvo en la escena y nunca declaró en la investigación

Nuevos videos revelan que uno de los trabajadores del restaurante estaba fuera de su puesto de trabajo al momento de la desaparición de María Ercira.

Un nuevo sujeto de interés surgió en la investigación del caso de María Ercira Contreras, la adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de 2024 cuando estaba celebrando el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

En este marco, el nuevo foco que se abrió en la causa tiene que ver con el garzón que trabajaba en dicho recinto, quien aparece en un video fuera de su puesto, pero no figuró en el listado de personas que declararon en el proceso.

El nuevo sujeto de interés en el caso de María Ercira Contreras

Durante la emisión de La Tarde es Nuestra de Canal 13, Nadia Mancilla, perito de video y exintegrante del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que “si uno ve los videos va a decir que están trabajando, pero en el listado del personal aparecen meseras solo mujeres… se mencionan cuatro varones y se dice que no se les tomará su declaración, sólo se les empadronará porque todo el tiempo estuvieron en la cocina“.

Sin embargo, en los registros a los que tuvo acceso la familia de María Ercira, el hombre se encuentra dentro del restaurante y luego sale de su puesto para ir hacia el estacionamiento, donde se aprecia hablando por teléfono minutos después de que los efectivos de Carabineros se retiraran del lugar.

Considerando lo anterior, la nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, expresó que “me parece increíble que no se le haya tomado declaración a esta persona sabiendo lo importante que era, todas las personas que estuvieron ahí en el restaurante. No sólo se debió tomar la declaración a los meseros, también a los que estaban en la cocina”.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “no quisieron investigar, no quisieron ir más allá, ahora dudamos absolutamente de todo. Puede que el testimonio podría haber sido muy importante y no quisieron tomarlo en cuenta”.

“A veces creo que fue a propósito, empiezo a pensar mal, son tantas cosas que siento que no quisieron llegar a la verdad. Llevaron a la investigación para cualquier lado”, cerró.

Las razones por las que se considera clave al garzón en la investigación

En primer lugar, estaba presente en el restaurante en el momento de la desaparición. A pesar de ello, no prestó declaración en la causa pese a que las cámaras lo muestran fuera de su puesto de trabajo.

Tras ello, realizó una llamada telefónica en el estacionamiento un minuto después de que los Carabineros se retiraron. En este marco, la familia de María Ercira acusa que fue prácticamente ignorado en la investigación inicial, lo cual evidencia vacíos en la recolección de pruebas.