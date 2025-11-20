FOTOS – Las publicidades de Instagram que Sernac tildó de “sexistas” y “violencia estética”

Un nuevo estudio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), titulado “Informe de Publicidad Sexista“, reveló la persistencia de estereotipos de género en campañas difundidas en redes sociales, especialmente en Instagram.

El documento identifica dos fenómenos centrales: el “sexismo sutil” y la “violencia estética“, ambos presentes en piezas gráficas y audiovisuales que, según el organismo, continúan reforzando roles tradicionales y expectativas discriminatorias.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, destacó que el objetivo del informe trasciende la mera exposición de resultados. “Combatir la publicidad sexista es una tarea compartida que exige la responsabilidad social del sector privado, la fiscalización activa del Estado y la vigilancia crítica de los consumidores”, afirmó.

“Avanzar hacia una comunicación comercial no sexista, inclusiva y diversa no es solo una obligación ética y legal, sino un paso fundamental para erradicar la violencia de género y construir una sociedad más justa y respetuosa”, añadió González.

El estudio se desarrolló bajo una metodología cualitativa, no experimental y descriptiva, centrada en la lectura crítica de mensajes y discursos simbólicos desde un enfoque de género. Entre los hallazgos, se detallan prácticas como la representación de roles estereotipados —considerada una forma de violencia simbólica—, el sexismo por exclusión y la normalización de estándares estéticos restrictivos.

Entre los ejemplos citados, el Sernac analiza una pieza difundida por la aseguradora Assist Card, donde “se detectó el estereotipo de presentar la imagen del hombre como protagonista en la toma de decisiones o con expertise técnico, mientras la mujer se ubica en un rol pasivo o secundario”. Otro caso corresponde a la estrategia de RAM Chile, “donde se resaltan los valores de la masculinidad hegemónica“.

Las conclusiones del informe del Sernac en Instagram

“Los resultados de este informe año 2025 permiten concluir que, a pesar de los avances sociales hacia la equidad, la publicidad continúa siendo un espacio donde con frecuencia se perpetúan estereotipos de género“, señaló el organismo en un comunicado. Ante ello, anunció un proceso de fiscalización que podría derivar en acciones legales por infracciones a la Ley del Consumidor o a la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres.

“El Sernac reitera que la responsabilidad por una comunicación no sexista es compartida. En este sentido, el Servicio recomienda a las empresas realizar una revisión proactiva y crítica de sus estrategias, especialmente en redes sociales”, cierra el informe.