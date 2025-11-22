VIDEOS – Nube de humo desde incendio en San Miguel enciende alarmas por su posible toxicidad

Más de diez compañías de Bomberos, entre ellas unidades de San Miguel, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, trabajan arduamente para controlar el incendio.

Durante la mañana de este sábado 22 de noviembre, se produjo un incendio de gran magnitud en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, que afectó al local El Rey del Neumático, ubicado en la esquina de Cuarta Avenida con José Joaquín Prieto Vial.

La emergencia fue notificada alrededor de las 07:15 horas, momento en que Bomberos activó la primera alarma. Sin embargo, debido a la intensidad del fuego, la presencia de material altamente inflamable y el peligro de que las llamas se extendieran a otros sectores, se declaró rápidamente una segunda alarma.

Según los primeros antecedentes, más de diez compañías de Bomberos, entre ellas unidades de San Miguel, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, trabajan arduamente para controlar el incendio.

El siniestro generó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde diversos puntos de Santiago.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Sergio Navarro, indicó que la emergencia presentó complejidades desde el inicio.

“El incendio se originó en un local comercial donde, según los primeros antecedentes, había presencia masiva de neumáticos. Al llegar, las máquinas confirmaron el fuego activo y se declaró un segundo despacho por la carga combustible y la magnitud del siniestro”, dijo Navarro a Chilevisión.

Hasta ahora no se han registrado personas heridas, mientras los equipos continúan con las labores para lograr la extinción total del fuego.

Nube de humo desde incendio en San Miguel enciende alarmas por su posible toxicidad

El prevencionista de riesgos Luis Salamanca explicó a T13 que la quema de neumáticos alcanza temperaturas extremadamente elevadas, lo que obliga a los voluntarios a operar con medidas de protección muy estrictas. “Apagar un neumático es difícil; imaginen cuando hablamos de un acopio completo”, comentó.

Debido a lo anterior, el experto entregó las siguientes recomendaciones:

Mantenerse alejados del área y evitar acercarse para observar la emergencia, ya que esto entorpece el trabajo de los equipos de respuesta.

También aconsejó moderar el uso de agua en los hogares para no afectar el suministro que utiliza Bomberos.

El especialista advirtió que uno de los principales peligros proviene del humo y los gases liberados por la combustión del caucho.

Junto a ello señaló que, aunque parte del material particulado asciende con la columna de humo, los gases más densos pueden mantenerse a baja altura, provocando irritación ocular, molestias en la garganta y problemas respiratorios.

Por ello recomendó mantener puertas y ventanas bien selladas con paños húmedos, utilizar mascarilla y, si se presentan síntomas, alejarse del sector afectado.