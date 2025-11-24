La insólita hipótesis que planteó garzón en desaparición de María Ercira

El trabajador habló por primera vez del caso y realizó un comentario que fue calificado como “una burla” por parte de la familia de la adulta mayor.

En las últimas semanas, se han dado nuevos antecedentes respecto a la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor a quien se le perdió el rastro en mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas, comuna de Limache, cuando estaba celebrando el Día de la Madre junto a su familia.

En este marco, se revelaron registros inéditos de lo que sucedió aquel día, donde surgió un nuevo sujeto de interés en la investigación: el garzón del restaurante, quien abordó el tema por primera vez y planteó una insólita hipótesis que generó molestia en la familia de la mujer.

El garzón, en conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, comenzó diciendo que lleva más de 20 años trabajando en el recinto y que después de que apareciera el video que lo vincula al caso, acudió voluntariamente a la PDI de Limache y a la Fiscalía. No obstante, sostuvo que le comunicaron que lo contactarían en caso de que sea necesario.

Tras ello, planteó una particular hipótesis: “Uno piensa en cosas… en lo que podría haber pasado… Abducción. Es una de las cosas que podría haber pasado, porque no sabemos qué pasó”.

Posteriormente, el trabajador aclaró que “para que no se malinterprete, son solamente comentarios. Son comentarios, no es que uno esté afirmando que llegó un platillo volador a llevársela”.

La molestia que causaron las declaraciones del garzón en la familia de María Ercira Contreras

Frente a esto, la nieta de María Ercira, Carla Hernández, calificó las declaraciones del garzón como “una burla para mi familia y es más o menos lo mismo que dice Jacinto Ayala, que le dice a mi papá que a mi abuela se la llevaron los duendes. Entonces, yo siento que se han reído todo el tiempo de nosotros“.

Por otro lado, cuestionó que no hayan interrogado al mesero a pesar de que aparece atendiendo público en el restaurante el mismo día de la desaparición. “El abogado querellante pidió que se le tomara declaración a todas las personas que estuvieron ese día en el restaurante y no ha sido así“, manifestó.

“Están los videos donde aparece un mesero al que no se le tomó declaración; solo se le tomó declaración a las mujeres que son meseras. El mesero parece como que está en el listado de la cocina, entonces nos parece que son demasiadas irregularidades“, cerró la familia de la adulta mayor.