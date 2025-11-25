Fiscal Ángel Valencia y pagos de Yáber a parlamentarios Araya y Walker: “Ameritan ser investigados”

El fiscal nacional anticipó que en las próximas horas decidirán cómo investigar los casos de Cristián Araya y Matías Walker.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación por la trama bielorrusa, cuyo caso tiene a Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles en prisión preventiva, quienes son imputados por soborno, cohecho y lavado de activos.

En este contexto, en los últimos días se han encendido las alertas por las transferencias de dinero que el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, le habría hecho a dos parlamentarios.

De acuerdo a Ciper, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, habría recibido $1,7 millones de parte de Yáber, quien es indagado por lavado de dineros en este caso.

Respecto al senador de Demócratas, Matías Walker, reconoció haber recibido un depósito de $1,6 millones en mayo de 2024 por parte de Yáber, aunque afirmó que dicho dinero no habría incidido en sus votaciones en el Congreso Nacional.

Fiscal Ángel Valencia evalúa abrir investigación por pagos a parlamentarios Walker y Araya

En este marco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que ambos casos “deben ser investigados”. “Amerita que se realice una indagatoria particular. Es decir, que no se consideren como circunstancias irrelevantes, sino que deban ser esclarecidas. Y sobre particular, efectivamente, es nuestra opinión que deberían realizarse diligencias para esclarecerlo, en ambos casos”, expresó en conversación con Radio Pauta.

De esta forma, el persecutor comentó que hay varias alternativas para enfrentar este caso: separar la investigación de la trama bielorrusa y abrir una nueva arista; o introducir los antecedentes dentro de la misma indagatoria.

Sumado a ello, Valencia abordó una tercera opción, la cual consiste en “que se separe una investigación, pero quede a cargo de una o de las mismas fiscales (que hoy llevan el caso)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el fiscal nacional aseguró que durante esta jornada tomarán “una decisión sobre lo particular respecto a qué es lo que va a pasar en estas dos situaciones, respecto de la situación del senador Walker que se ha hecho pública y la situación del diputado Araya”.