Los delitos por los que Fiscalía solicita el desafuero de ex jueza Verónica Sabaj

El Ministerio Público interpuso una querella y acusa a la ex ministra de la Corte de Santiago de actuar de forma “obsequiosa en favor de Hermosilla”.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, presentó una querella de capítulos en contra la destituida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, con el objetivo de solicitar su desafuero.

Con esta acción, el Ministerio Público busca quitar la inmunidad a la ex jueza para poder formalizar la investigación en una de las aristas del denominado Caso Audios.

En este marco, la Fiscalía le imputa tres delitos a Verónica Sabaj en calidad de autora y en carácter de consumados: cohecho agravado, prevaricación judicial (corrupción) y violación de secreto.

Según el escrito que reveló Informe Especial, el Ministerio Público afirma que se han recabado “antecedentes serios, graves y determinados que permiten afirmar el mérito suficiente para establecer la existencia de los delitos que se investigan, como también establecer sospechas fundadas de su participación en calidad de autora”.

Dentro de la querella, se detallan las gestiones que realizó el abogado Luis Hermosilla en marzo de 2020, quien le solicitó un beneficio indebido a Verónica Sabaj, “consistente en gestiones de apoyo para ser nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Presidente de la República de la época (Sebastián Piñera)”.

Fiscalía alude a “acuerdos implícitos” con Luis Hermosilla

Luego de su nombramiento, Sabaj le envió un mensaje a Hermosilla a modo de agradecimiento, en el cual le señala que “aunque ahora no estés, quiero que sepas que igual me acompañas, porque este proceso lo viví contigo y me demostraste que pusiste tus mejores energías en que sucediera”.

Considerando lo anterior, el Ministerio Público argumenta que la ex ministra “actuó, desde su nuevo cargo judicial, de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla“.

De acuerdo a la fiscal, “incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo (…) en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva; (…) se gestó así entre ambos un acuerdo implícito de colaboración retributiva”.

A raíz de esta acción, la Corte de Santiago deberá convocar al pleno para revisar el desafuero y escuchar los alegatos de la defensa de Sabaj y del Ministerio Público.