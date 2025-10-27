Corte Suprema desestimó los argumentos de Sabaj y selló su remoción del Poder Judicial

La Corte Suprema rechazó el recurso de reposición interpuesto por la ex jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y selló su remoción del Poder Judicial, tras desestimar los argumentos que presentó su defensa.

De esta forma, el máximo tribunal del país ratificó la sanción en ese sentido que había adoptado el pasado mes de septiembre, a raíz de los chats que mantuvo con el abogado penalista Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audio.

La ex jueza, que fue representada por los abogados Isidro Solís y Alejandro Usen, alegó en su recurso de reposición que en su fallo anterior la Corte Suprema “no respetó el principio de proporcionalidad y de no discriminación“.

Los argumentos de Sabaj que desestimó la Corte Suprema

Según argumentó la defensa de la ex magistrada, ella fue tratada de “forma desigual”, ya que de forma paralela a su proceso se llevó a cabo el del también juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien no fue expulsado del Poder Judicial tras producirse un empate en la votación del máximo tribunal.

De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema, “atendido que los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar lo resuelto con fecha treinta de septiembre del año en curso, y que los nuevos antecedentes fundantes se refieren a un cuaderno de remoción incoado en contra de otro miembro del Poder Judicial, el que fue ponderado en su mérito, se desestima el recurso de reposición deducido por la defensa de doña Verónica Cecilia Sabaj Escudero”.

“Esta decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro señor Silva y él, temiendo presente lo señalado en un voto de minoría de la decisión adoptada en su oportunidad, tuvo por acoger la reposición”, detalló la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo.

Una vez conocida la resolución del tribunal, el abogado de Sabaj, Isidro Solís, afirmó que “nosotros estábamos convencidos de que teníamos antecedentes suficientes para que eso efectivamente se hiciera, pero la Corte Suprema decidió mantener su criterio y a partir de eso la verdad es que lo único que corresponde es que uno simplemente acate el fallo“.

“Nos parecía que lo que correspondía en este caso era que la ministra Sabaj recibiera el mismo trato y las mismas condiciones que se habían dado en otros casos muy similares, que se habían fallado hace muy poco tiempo. Esa era, básicamente, una de nuestras aspiraciones y de nuestras solicitudes. Desgraciadamente, la corte no ha compartido nuestro criterio y ha mantenido su resolución”, concluyó.