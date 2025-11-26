Se disparan los casos de Influenza A en primavera: qué hacer para evitar los contagios

El grupo etario más afectado está entre los 5 y 14 años, población particularmente vulnerable por su exposición escolar.

Al finalizar el año, suele pensarse que la temporada de virus respiratorios está en descenso. Sin embargo, en 2025 el Instituto de Salud Pública (ISP) reportó un panorama distinto, ya que la circulación viral se mantiene activa, liderada por la Influenza tipo A, que vuelve a aumentar su presencia.

En el último Informe de Circulación de Virus Respiratorios correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 45, se analizaron más de 4.000 muestras en el país, de las cuales el 50,7% dio resultados positivos, siendo la Influenza tipo A el virus con mayor presencia, logrando un 36,9% de las detecciones.

Junto a ello, “el grupo etario más afectado está entre los 5 y 14 años, población particularmente vulnerable por su exposición escolar y las características propias de sus defensas inmunológicas”, advirtió Claudia González, académica de la escuela enfermería Universidad de Las Américas.

Asimismo y de acuerdo al informe del ISP, también está presente el Rinovirus con el 25% de las detecciones. “Si bien esto se asocia a cuadros leves, su impacto en lactantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas puede ser significativo, sobre todo cuando coexiste con otros virus“, añadió la experta.

Siguiendo la misma línea, Claudia González dijo que “se observa la presencia sostenida de SARS-CoV-2, que representa aproximadamente el 8% de los casos detectados y aunque sus tasas son menores que las observadas en la misma SE del 2024, no hay que olvidar mantener medidas de prevención básicas”, indicó la académica.

Asimismo, Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, detalló que “tenemos un alza importante de Influenza tipo A. Este es el segundo peak que tenemos en el año, después del de invierno”, por lo que llamó a la población a tomar “medidas de autocuidado que nos permitan reducir la circulación viral y el buen uso de la red asistencial”.

Asimismo, señaló que “los años anteriores no habíamos tenido un aumento de esta magnitud en primavera”. En cuanto a los posibles factores detrás de este fenómeno, explicó que podrían ser variados: “Por el clima, hemos tenido días más fríos y las personas se tienden a congregar en espacios cerrados; también, ha pasado tiempo desde la vacunación, y se supone que seis a ocho meses después de la vacuna contra la influenza disminuye la protección; además, podría haber cambios en las cepas, que se van a ver posteriormente”, indicó la presidenta del Colegio Médico.

Recomendaciones para evitar el contagio de la Influenza en primavera

Claudia González, académica de la escuela enfermería Universidad de Las Américas, aconsejó: