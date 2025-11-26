Supermercado y zapatillas: las compras que hizo y los mensajes que mandó amigo tras usar tarjetas de piloto fallecido

Iván Taum era amigo del piloto fallecido Fernando Tapia, pero fue sorprendido gastando el dinero que no le correspondía.

Iván Taum es el nombre del sujeto que fue formalizado este martes 25 de noviembre por el uso fraudulento de la tarjeta bancaria de su amigo, el fallecido piloto Fernando Tapia, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre tras capotar su avioneta en San Felipe, Región de Valparaíso.

Pero mientras su familia lo velaba, quien supuestamente era reconocido por la amistad que tenían estaba gastando cada peso en supermercados y en el retail. Tras activar el teléfono de Tapia, sus cercanos se percataron de los múltiples gastos que se estaban haciendo con sus tarjetas, superando los $3 millones.

Las cámaras de seguridad de los distintos locales a los que concurrió terminaron por delatar a Taum, quien realizó 12 operaciones en total. Entre ellas se incluyen giros por $800 mil en cajeros y compras de supermercados, por ejemplo.

Además, en una tienda de deporte compró tres pares de zapatillas por un monto cercano a los $500 mil. De hecho, una de ellas se la terminó regalando al vendedor, como recompensa por el buen servicio que le brindó.

Los mensajes a la familia de su amigo piloto

La sinvergüenzura del amigo del piloto fallecido no quedó solo en el uso fraudulento de sus tarjetas, sino que mientras lo hacía también estuvo comunicándose con su familia.

Fue la hermana de Tapia, Soledad, la que dio a conocer los mensajes que le envió Taum. Uno de ellos fue desde el cementerio. “Me tomé la patudez de venir a arreglarle la casa nueva a Fernando. Espero no les moleste. Intenté dejarlo lo más lindo posible“, señaló.

Además, señaló la joven, “esta persona le dice a mi sobrino mayor: Considérame como un padre ahora que tu papá no está“, reveló 24 Horas.

Ivan Taum, en su declaración a la PDI, confirmó el uso fraudulento de las tarjetas de Fernando Tapia. Tras la formalización, se decretó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual. El sujeto arriesga desde 541 días hasta cinco años de cárcel por el delito que cometió.