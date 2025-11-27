Qué se sabe de la detención del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, por presunto abuso sexual

Durante esta jornada, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, fue detenido luego de que una mujer lo denunciara por una agresión sexual en las inmediaciones de la municipalidad.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), fue detenido este jueves 27 de noviembre tras ser denunciado por el presunto delito de abuso sexual.

Durante esta jornada, personal policial detuvo al jefe comunal y lo trasladó a la Tercera Comisaría de la comuna para prestar declaración.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el supuesto ataque sexual afectó a una mujer en las dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio, quien acudió a un centro asistencial para constatar el hecho y presentar la denuncia.

En este contexto, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó la recepción de una denuncia. “Señaló haber sido agredida sexualmente por parte del imputado, Don Patricio Ferreira”, fue parte de lo que expresó.

A lo que agregó: “Se están realizando todas las diligencias necesarias a fin de verificar la existencia del delito y determinar la eventual responsabilidad del alcalde”.

Además, la persecutora dio a conocer que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía se constituyó en el centro asistencial donde la denunciante está siendo atendida, con el objetivo de darle orientación y apoyo.

Las diligencias respecto a la investigación se encuentran en desarrollo y bajo reserva, mientras el alcalde Patricio Ferreira se encuentra detenido.