Los detalles de la formalizacion del único detenido por el homicidio de Valentina Alarcón

Durante la formalización, la Fiscalía informó cómo logró la captura del imputado por el homicidio de la joven de 26 años.

En horas de la tarde de este miércoles se llevó a cabo la formalización de Robinson Saunders González (33), apodado El Cebolla, el único detenido por el homicidio de Valentina Alarcón Molina, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado al interior de una vivienda en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, el sujeto, que fue acusado por la Fiscalía de ser el autor material del crimen, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Además, fijó un plazo de 180 días de investigación para indagar el caso y esclarecer lo ocurrido.

Entre los antecedentes que dio a conocer el órgano persecutor durante la formalización, además de asesinar a la joven de 26 años, el imputado robó su teléfono y posteriormente lo vendió por 10 mil pesos.

Detalles de la formalización de Robinson Saunders

Según expuso el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, Valentina Alarcón, la joven acudió al domicilio donde se encontraba Saunders González con el propósito de comprar drogas.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur precisó que se consiguió la captura del imputado tras lograr “la georreferenciación de Valentina, que era compatible con la última información que teníamos, de que efectivamente ella había salido sola desde su domicilio en la comuna de Puente Alto (…) en una primera instancia no sabíamos dónde era, pero que después la georreferenciación nos dio la comuna de La Pintana, y específicamente la población El Castillo”.

“No teníamos el celular; por lo tanto, lo que hace la Policía es chequear si ese teléfono estaba activo con otro número, lo que efectivamente nos dio positivo. Y ahí localizamos a la persona que estaba en posesión de ese teléfono”, detalló la Fiscalía.

Al hablar con esa persona “nos dice: Mire, mi pareja, que es consumidor de droga, compró este teléfono. Pregúntele a él. Dimos con él, declara él, aporta la información y nos dice: Yo este celular lo compré en la casa de El Colombiano. Entonces, nosotros ahí nos enteramos de que El Colombiano (otro apodo que tenía Saunders González) efectivamente estaba involucrado en esto como un sujeto de interés“, se explicó durante la formalización.

Cómo se produjo el homicidio de Valentina Alarcón

En su relato, la Fiscalía indicó que la víctima y el victimario estaban acompañados por una tercera persona y consumieron drogas en el lugar.

Luego, Saunders le pidió a la otra persona que fuera a comprar, tras lo cual abusó sexualmente de Valentina, quien intentó resistirse, por lo cual el sujeto la asfixió, causándole la muerte.

Por otra parte, T13 reportó que un testigo habría escuchado gritos provenientes del inmueble donde posteriormente se encontró el cuerpo de la joven, aunque reconoció que prefirió no intervenir por temor.

“Uno de los testigos menciona que habría escuchado a esta joven pedir ayuda, en el momento que estaba siendo agredida y no hizo nada, no dijo nada, decidió callar. Si esta persona tal vez hubiera llamado a Carabineros y hubiera dicho acá está ocurriendo una situación de violencia, la historia habría sido diferente. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, porque conocía al sujeto, sabía quién era: un conocido narcotraficante”, detalló el citado medio.