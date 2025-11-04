Los detalles de la querella por abuso sexual contra el diputado Cosme Mellado

Tras ser acogida por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la querella por abuso sexual contra Cosme Mellado fue derivada al Ministerio Público.

Una ex asesora del diputado Cosme Mellado (Partido Radical) presentó una querella por abuso sexual contra el parlamentario ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en una acción judicial que fue patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

De acuerdo con el escrito interpuesto en el tribunal porteño el pasado 14 de julio, los hechos ocurrieron durante los años 2023 y 2024.

En el texto también se solicitó “decretar las medidas cautelares anticipadas de prohibición absoluta de acercarse a la víctima y la prohibición de toda forma de comunicación, a través de cualquier medio y/o red social“.

Detalles de la querella por abuso sexual contra Cosme Mellado

De acuerdo con el texto, tras comenzar a trabajar con Mellado en enero de 2023, la querellante dijo que durante los primeros meses laboró con normalidad.

“Sin embargo, avanzado el tiempo, el querellado comenzó con actitudes degradantes y vulneradoras, principalmente en la esfera de la sexualidad, que interrumpían mi trabajo, tensionaba los límites de lo profesional con lo personal y, por supuesto, afectaba mi vida en sus diferentes dimensiones“, afirmó en el documento.

Además, relató que durante la Cuenta Pública del año 2023 “el querellado de manera imprevista me dice que no muestre mis piernas porque él no andaba con una varilla de mimbre para estar espantándome a los jotes“.

Contó además que en otra oportunidad le aproximó unos documentos para que los firmara y “cuando realizo dicha acción y con la puerta abierta, acerca su cuerpo al mío, tomándome de la cintura, acerca su boca a mi oreja y me la lame de manera lasciva, haciendo un ruido de succión“.

La querellante dijo que pocos días más tarde, cuando viajaba con el parlamentario hacia una peluquería en Viña del Mar, Cosme Mellado desvió el vehículo hacia el sector de los moteles en Camino Internacional.

“En dicho trayecto y de manera recurrente, el querellado emitió comentarios, señalando que podríamos detenernos e ingresar a alguno de los moteles“, relató, y añadió que “aquello me provocó mucho terror y un miedo paralizante, además de ser vulnerada en la esfera de la sexualidad, sentía que mi vida también podía correr riesgo. Después comenzó a preguntarme de manera insistente si tenía pareja o no y a realizarme preguntas personales en ese ámbito”.

Querellante renunció tras no recibir apoyo en entorno laboral

Según la querella, en otra ocasión el parlamentario “comenzó a molestarme que yo era conocida como la Miss Churrasca (por un Proyecto de Ley), que en el Congreso todos me conocían por dicho sobrenombre y que decían cosas como qué suertudo el que se la come, y que deben ser muchos los que se comen la churrasca, insinuando que mantenía relaciones con varias personas“.

“Posterior a dichos comentarios y a su actitud lasciva, el querellado pone su mano sobre mi muslo derecho y me lo comienza a apretar, llevando su mano a mi entrepierna, diciéndome que tenía un bonito cuerpo“, complementó.

“Yo en ese momento, a pesar del terror que sentí, porque nos encontrábamos solos en su vehículo, le tomé la mano y le señalé que aquello no correspondía. Cuando llegamos a Santiago y con posterioridad a la comisión de la FAO, el querellado comenzó a gritarme delante de todos los diputados y diputadas de manera agresiva, señalando que yo no servía para nada y que solo sabía fumar, como un claro castigo a no aceptar su abuso sexual“, sostuvo a continuación.

En el texto se precisa que la víctima buscó apoyo en el espacio laboral, pero no lo encontró, por lo que terminó por renunciar a su trabajo.

Tras ser acogida, la querella “fue derivada al Ministerio Público, que mantiene una investigación en curso, la que se encuentra reservada“, según confirmó la Fiscalía Local de Valparaíso.