VIDEO – Cómo y dónde detuvieron a hombre que acosaba a influencer de 16 años en Osorno

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el hombre que fue acusado de acoso, a través de redes sociales, a una influencer de 16 años en Osorno, fue detenido.

Se trata de César Vivas Becerra, venezolano de 30 años que fue capturado en la Carretera Austral y ahora deberá enfrentar a la justicia no solo por lo ocurrido con la adolescente, sino que también por el delito de amenazas y por infringir la Ley de Armas. Esto último, luego de que en imágenes revelara tener en sus manos un arma con el que aseguró que dañaría a familiares de su víctima.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Osorno, subprefecto Cristian Calquín, señaló que el detenido “era buscado intensamente por la PDI, en el marco de una investigación por hostigamiento y amenazas en contra de una adolescente de 16 años de edad”.

“La captura del imputado se dio tras diversas diligencias de inteligencia policial, tras revisión de cámaras, entrevistas y empadronamientos, siendo detenido en el sector de Contao, comuna de Hualaihué, en la Carretera Austral”, agregó.

Durante este jueves el hombre, un extranjero que se encontraba de manera irregular, y fue acusado de acoso a joven influencer en Osorno pasará a control de detención.