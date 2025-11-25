Sin “impacto en nuestra frontera”: Gobierno reaccionó a la militarización dispuesta por Perú

“Los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente”, manifestó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que en el Gobierno “hasta ahora nosotros no tenemos una evaluación de impacto directo“, al ser consultado sobre la decisión de Perú de implementar una militarización en su frontera con Chile, con el propósito de fortalecer la seguridad debido al incremento de ingresos irregulares en su país.

De acuerdo con lo planteado por el secretario de Estado, la decisión del presidente de Perú, José Jerí, corresponde a “asuntos internos del Estado peruano, sin que nosotros tengamos hasta ahora un impacto en nuestra frontera“.

En esa línea, el ministro Cordero valoró el “trabajo muy fluido” que desarrollan Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional de Perú.

“Hasta ahora, los flujos de migrantes en Chacalluta hacia Chile se han reducido muy significativamente y los egresos se mantienen relativamente normales, sin ninguna alteración“, apuntó el titular de Seguridad.

Seguridad interna y militarización de la frontera con Perú

Dijo que para el Ejecutivo, “sin perjuicio de las decisiones que toma Perú sobre este punto, en la situación no solo de la frontera con Chile, sino con otras, es un asunto de seguridad interna“.

“Hasta ahora, mantenemos plenas coordinaciones en ese paso fronterizo, sin ninguna alteración que hemos tenido hasta ahora”, complementó Cordero.

Luego planteó que “como en otros momentos lo he hecho, que los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente”.

“Las experiencias que nosotros tuvimos en junio del 2019 y en mayo del 2023, la forma en que pudimos salir de esa crisis con Perú en esa zona, específicamente, fue con la colaboración de ambos países y hasta ahora el trabajo que han desarrollado especialmente la policía nacional de Perú con Carabineros y la Policía de Investigaciones en la frontera”, manifestó a continuación.