Embajador de EEUU extiende su choque con La Moneda: “Las críticas a Trump tienen un costo”

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, volvió a sumar nuevos capítulos en su tirante relación con La Moneda tras su arribo el país.

Esto, luego de la polémica generada por sus palabras al llegar a Chile, donde cuestionó las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto a su par estadounidense, Donald Trump.

“Quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país”, indicó el embajador en conferencia de prensa.

Pero los principales cuestionamientos a su figura, que hicieron incluso que Cancillería presentara una nota de protesta, fue cuando se refirió a las elecciones presidenciales.

“Vamos a trabajar con cualquier presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo”, aseveró en dicha oportunidad.

Ante la controversia generada, Brandon Judd quiso aclarar sus dichos en redes sociales, apuntando que “cuando hablé de gobiernos ideológicamente alineados, me refería a mi decepción con el estado actual de las relaciones”.

Sin embargo, el representante de Estados Unidos en Chile dejó en claro su postura sobre lo expresado por el presidente Boric: “Las críticas del gobierno actual a Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno”.

“Y aunque no sé quién ganará el 14 de diciembre, me comprometo a trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo presidente para impulsar el comercio y la economía, y hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro”, sentenció Brandon Judd.