Ex director de PDI Héctor Espinosa es condenado a 17 años de cárcel por delitos económicos

Este lunes se dio a conocer la condena del ex director de la PDI, a quien también se le impuso un pago de $146 millones.

Este lunes se realizó la lectura de sentencia tras el juicio oral en contra del ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira.

Tras haber sido declarado culpable el pasado 12 de noviembre, el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago informó que el ex jefe de la policía civil deberá cumplir una pena de 17 años de cárcel (se deben descontar los cuatro años que estuvo en prisión preventiva/arresto domiciliario) y se le impuso un pago de 146 millones de pesos como indemnización por daño emergente al Estado.

Lo anterior, luego de que fuera condenado por los delitos de malversación, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos, en calidad de autor.

“12 años por la malversación de caudales públicos en conjunto con la falsificación de instrumento público y cinco años y un día por lavado de dinero, en total 17 años de privación de libertad. Va a ser una pena de cumplimiento efectivo”, precisó el tribunal.

Con respecto a la cónyuge de Héctor Espinosa, María Magdalena Neira, se le condenó por un delito culposo de lavado de activos en calidad de autora.

Por ello, el tribunal dio a conocer que deberá cumplir una pena de 541 días.

La investigación y el juicio contra Héctor Espinosa

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente acusó a Espinosa de haber sustraído cerca de 146 millones de pesos de los gastos reservados de la PDI entre 2015 y 2017, desviando estos fondos hacia cuentas suyas y de su esposa, María Magdalena Neira.

En este contexto, el juicio inició el 6 de octubre de 2025, luego de un extenso período de investigación que comenzó en 2016, cuando el Banco de Chile reportó depósitos en efectivos de forma inusual en las cuentas personales del ex director de la PDI.

Por estos delitos, el Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años de cárcel para Espinosa y cinco años para María Magdalena Neira.