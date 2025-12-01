Irán a la Corte de Apelaciones: dueños de ex Fuente Alemana recibirán casi $500 millones del Estado

La magistrada del 24° Juzgado Civil de Santiago, Mónica Cortés Rosso, fijó diversos montos de reparación para los primos Carlo y Claudio Siri, además de la esposa de este último por concepto de lucro cesante y daño moral.

El 24° Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar casi $500 millones a los propietarios de la ex Fuente Alemana, tras acoger parcialmente la demanda por falta de servicio tras el estallido social.

La resolución la adoptó la jueza Mónica Cortés Rosso, quien fijó diversos montos de reparación para los primos Carlo y Claudio Siri por concepto de lucro cesante y daño moral, y en este último ítem incluyó a Paula Andrade Ifchenko, esposa de Carlo Siri Scolari.

En concreto, la magistrada ordenó al Estado pagarles a los dueños de la ex Fuente Alemana $420.632.333, pese a que en su demanda los dueños habían solicitado al fisco una indemnización de $1.200 millones.

Dueños de ex Fuente Alemana acudirán a la Corte de Apelaciones

Una vez que conocieron la resolución del 24° Juzgado Civil de Santiago, los empresarios confirmaron que en los próximos días interpondrán un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

De acuerdo con lo manifestado por la abogada de la familia Siri, Josefina Escobar, el tribunal reconoció el abandono que sufrió la ex Fuente Alemana tras el estallido social.

“Según el fallo, este abandono se extendió por al menos tres años, periodo en el que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad y el orden público, lo cual resulta completamente inaceptable“, le dijo a La Tercera.

La resolución también detalló que, luego que de en agosto de 2020 se levantó la cuarentena por el COVID-19, las manifestaciones prosiguieron hasta enero de 2022, momento en que Carlos Siri fue agredido cuando intentó defender el local.

El fallo del tribunal también recordó que autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric abordaron la situación en el sector de la Plaza Baquedano.

En primer lugar, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconoció la existencia de un hostigamiento a los locatarios que estaban en la zona cero y anunció un resguardo para la Antigua Fuente.

Posteriormente, en marzo de 2022, el recién nombrado ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió “disculpas públicas a nombre del Estado de Chile por la situación de violencia que afectaba a las personas que viven y trabajan en la denominada zona cero, en reunión en que participó, entre otros, Carlos Siri“, según establece el fallo del tribunal.