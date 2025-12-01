“Tenía que venir alguien…”: qué hacía Rodolfo Carter en la frontera norte del país

El senador electo por La Araucanía estuvo presente en la frontera con Perú, haciendo un claro llamado al Gobierno.

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (IND-REP), llegó este lunes hasta la frontera norte del país, en medio de la crisis migratoria que se vive con Perú, quienes decretaron estado de emergencia en la zona y desplegaron a militares durante 60 días.

El ex alcalde de La Florida se hizo presente como parte del equipo de seguridad de José Antonio Kast, quien le solicitó expresamente que viajara en su nombre.

“José Antonio me pidió que viniéramos porque evidentemente estamos con un problema concreto y real. No hay que comentar, sino solucionar”, señaló a la prensa.

En esa misma línea, indicó que “uno le haría el llamado al gobierno de Chile, que tenga la misma proactividad que ha tenido el gobierno peruano. Perú nos está diciendo lo que hay que hacer. Compartimos el mismo problema, pero estos no se solucionan ocultándolos, sino enfrentándolos”. Agregó que “hay un tema humano de por medio, ya que los migrantes también son objeto de delitos“.

Respecto a los motivos de su presencia en la frontera, Carter explicó que “más que un mandato, trabajamos en equipo. Somos las personas visibles del equipo de seguridad” y que “la única forma de ser efectivo es en terreno, tenía que venir alguien para representar la candidatura presidencial”.

“La primera falta humanitaria es con los chilenos, que viven agredidos por la inmigración ilegal; las segundas víctimas son los mismos migrantes, que son objeto de tráfico de personas, que son explotados con condiciones laborales muy precarias, y que tienen derecho a volver a un país libre, esperemos algún día, con la tiranía de Maduro fuera del poder”, contextualizó.

En clara alusión al presidente Gabriel Boric, el senador electo remató diciendo que “los problemas no se solucionan desde La Moneda o Magallanes“.