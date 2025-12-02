Desalojo en toma del Cerro 18: la historia y los motivos de Lo Barnechea para desocupar el terreno

El asentamiento, ubicado en la Quebrada La Zorra, corre varios riesgos para las familias que se niegan a dejar sus casas.

Durante la madrugada, y tras varios años, comenzó el desalojo de la toma ubicada en la denominada Quebrada La Zorra, en el sector de Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea.

Según las autoridades, son unas 30 familias las que deben abandonar el terreno producto del alto riesgo que corren viviendo en ese lugar.

Un informe técnico entregado al ex alcalde Cristóbal Lira en febrero de 2024 que confirmó que se trata de una zona de alto riesgo de incendio, inundaciones y deslizamientos de tierra.

En dicho documento detallaron que el asentamiento está en una ladera de 300 metros horizontales, con un ancho variable de entre 30 y 140 metros, determinando un área de alrededor de 23.000 metros cuadrados.

Por otro lado, el área cuenta con una pendiente que sobrepasa el 30% en la parte superior, pero el Plan Regulador Metropolitano de Santiago consigna que el máximo es de 15%. Por lo mismo, la zona ha sido definida como “no apta para ser habitada“. Debido a esto es que las viviendas que se construyeron no cumplen con ciertas normas de seguridad: ancho de calles o superficie máxima ocupable, por mencionar algunas.

“(Las viviendas) no cuentan con esas primeras medidas de seguridad y además de eso, quedan situadas en lo que se conoce como interfaz urbano forestal, es decir el espacio donde se une el territorio urbano con el territorio no urbanizado, generalmente cubierto por especies vegetales combustibles“, consigna el documento, según publicó La Tercera.

Otro punto que se destaca es que cuentan con déficit en la conexión a la energía eléctrica y calefacción, lo que genera un mayor riesgo de que se genere un incendio. En caso de que esto ocurra, el ingreso de Bomberos a la zona se ve dificultada.

“La zona en análisis está detrás de las viviendas regulares del Cerro 18, por lo que estamos de hablando de una zona sin vías de acceso para las máquinas y personal del CBS, con las dificultades comunes de un sector de interfaz”, recalcaron.

Cómo Lo Barnechea abordó el caso de la toma

A diferencia de otros asentamientos, esta toma ubicada en la Quebrada La Zorra, en Lo Barnechea, se instaló en 2019, pero fue debido al estallido social y la pandemia que las familias que la habitan comenzaron a llegar en masa.

La pérdida de trabajos y menores ingresos llevaron a que cientos de personas se vieran obligadas a dejar las viviendas que arrendaban, al no poder pagarlas, y asentarse en este terreno.

Desde 2020 que la Municipalidad de Lo Barnechea lleva a cabo el proceso para desalojar a las familias que viven en dicho lugar. Tuvieron que pasar cinco años para concretar el hecho.

En febrero de este año, el alcalde Felipe Alessandri explicó que en la comuna se ha realizado un trabajo distinto, a diferencia de otros casos como San Antonio. “Nos adelantamos. Se trabajó desde la oficina de Asentamientos Precarios, se catastró a los residentes, se buscó una alternativa de salida para los ocupantes ilegales. Se les reubicó y el municipio financió su subsidio de arriendo temporal. Inmediatamente se intervinieron los inmuebles desalojados para evitar una nueva toma”, señaló.

Para esta ocasión, la autoridad municipal aseguró que quienes fueran desalojados recibirían durante un año un subsidio de arriendo de $340 mil mensuales como parte del Programa de Apoyo para la Relocalización, el cual también incluye un servicio gratuito de traslado de enseres, apoyo en embalaje, inventario municipal y disponibilidad de bodegaje en caso de ser necesario.

Gracias a esto, más de 60 familias ya fueron reubicadas. Sin embargo, hay unas 30 que aún se negaban a dejar su hogar y durante la mañana protagonizaron diversos incidentes con Carabineros una vez que se inició el desalojo.

“Lo más relevante aquí es la vida de quienes están ahí, que hoy, en las condiciones actuales, están en riesgo frente a cualquier emergencia de la naturaleza“, declaró Alessandri.