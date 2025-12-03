VIDEO – Estafa a domicilio: denuncian nueva modalidad de fraude que llega en encomiendas

A través de un código QR pueden robarte todo el dinero de tus cuentas.

Una joven se hizo viral tras alertar sobre un nuevo tipo de estafa que está circulando en el sur de Chile y que llega a tu domicilio en una forma de encomiendas.

En un video que acumula casi dos millones de reproducciones, la creadora de contenido de TikTok @paulabarriacarril7 explicó que los estafadores envían un paquete anónimo por correo como parte de su método.

“Te envían un paquete y sale tu nombre, dirección, sin tu RUT y firma. Lo único que no sale es el remitente de quien te envía ese paquete“, denunció.

Cómo identificar la estafa que llega en encomiendas

En el interior de la bolsa, los estafadores colocan artículos de poco valor. Según lo que contó la joven, el paquete incluía “unas pulseras de cuerito”.

Pero lo realmente importante es la tarjeta que viene con el paquete que tiene un mensaje que invita a escanear un código QR para “descubrir quién te envió el regalito”.

Ahí es donde se produce la estafa. Al escanear el QR, varias personas vieron comprometidas sus cuentas bancarias. “Les dieron vuelta todas sus cuentas. Tenía tres tarjetas y las tres yo creo que se las clonaron o algo, pero le gastaron todo el cupo”, relató la usuaria de TikTok.

La denuncia generó alarma entre otros usuarios, quienes también compartieron que han pasado por situaciones parecidas.