El ranking de las mejores universidades de Latinoamérica: PUC en top 3 y 12 instituciones chilenas en top 50

Revisa cuáles son las universidades chilenas que aparecen en el prestigioso listado que evaluó a 223 casas de estudio de 16 países dentro de la región.

Esta semana se dio a conocer una nueva edición del ranking de Times Higher Education (reconocida revista británica especializada en educación superior), en el que posicionaron a las mejores universidades de Latinoamérica, donde destaca una institución de Chile entre las 10 más prestigiosas.

En la versión de este año realizó una evaluación a 223 universidades de 16 países.

Bajo este contexto, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) aparece como la universidad chilena mejor posicionada en el ranking, ubicándose en el tercer lugar de la región.

Por otro lado, la Universidad de Chile, que solía aparecer dentro del top 10, este año quedó fuera del listado bajando del lugar 9° al 13°.

Estas son las 10 mejores universidades de Latinoamérica según el ranking

Universidad de São Paulo (Brasil).

(Brasil). Universidad de Campinas (Brasil).

(Brasil). Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

(Chile). Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil).

(Brasil). Universidad Estatal Paulista – Unesp (Brasil).

(Brasil). Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro – PUC-Río (Brasil).

(Brasil). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).

(México). Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil).

(Brasil). Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (México).

(México). Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil).

El ranking de las mejores universidades chilenas

Dentro de las 100 mejores universidades del continente, aparecen 24 casas de estudio de Chile, las cuales fueron clasificadas bajo 16 indicadores universales, distribuidos en cinco áreas: investigación, enseñanza, ambiente de investigación, proyección internacional e industria.

Respecto al top 50, son 12 las universidades chilenas que están en el ranking: