“No debe validarse”: capellán de Techo cuestionó origen de la megatoma de San Antonio

Al abordar la situación en San Antonio, Benjamín Donoso sostuvo que la megatoma “tiene una carga especial, porque el origen es espurio”.

El capellán de Techo, Benjamín Donoso, se refirió este viernes a la megatoma de San Antonio, cuestionó su origen y apuntó a una planificación con inversión de recursos.

De acuerdo con lo expuesto por Donoso durante la entrevista que le concedió a radio Universo, Techo-Chile no está presente en la megatoma, y precisó que “nosotros trabajamos con campamentos que son más históricos, en que tenemos condiciones para poder desarrollar de (la mejor) manera posible nuestro trabajo“.

Al abordar la situación en San Antonio, el capellán sostuvo que la megatoma “tiene una carga especial, porque el origen es espurio“.

A continuación, argumentó que “estamos hablando de una toma que fue planificada por personas, incluso hasta profesionales involucrados, con una inversión importante de recursos, en un terreno que no era de su propiedad y lo ofertan a familias que efectivamente buscan una solución habitacional formal, y por asequibilidad, en la mayoría de los casos, no alcanza“.

Tras plantear que Techo-Chile está presente en Valparaíso y Viña del Mar, pero no en San Antonio, dijo que de estar en esta última ciudad, “creo que hubiéramos estado allí, en la medida en que las familias sí están haciendo sus procesos regulares de acceso a la vivienda, porque no es una cosa u otra: aquí se habla de que las familias están buscando la toma como un mecanismo para conseguir algo y saltarse la fila“.

Capellán y el origen de la megatoma de San Antonio

Cuando se le preguntó a qué se refería con el origen espurio de la megatoma de San Antonio, el capellán Donoso sostuvo que “aquí ha habido un nuevo fenómeno en la proliferación de los campamentos… no en todos los casos, pero en algunos casos ha habido una actividad planificada de ciertos grupos que, de manera irregular, se toman terrenos para hacer negocios en negro y para cobrar por esos terrenos“.

“Se ve como que ha habido una planificación deliberada, una cuestión con dolo para extraer el recurso en una especie de actividad inmobiliaria“, añadió.

El capellán de Techo-Chile planteó luego que “no debe validarse una toma así”, pero enfatizó que “lo que sí debe hacer el Estado, el gobierno local, es hacerse cargo del problema tal cual como lo reciben”.