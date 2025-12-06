“La recuperación es posible”: Senda revela apoyo a más de 6.000 usuarios en tratamiento

El balance reveló una alta participación de centros especializados y residencias que apoyan la integración social de quienes se encuentran en terapia.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) realizó este sábado una nueva jornada de la iniciativa “Alianza por el Bienestar” en la Plaza Centenario, instancia en la que autoridades y servicios públicos presentaron el balance del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Drogas.

El eje central de la actividad fue destacar el alcance actual de la red de tratamiento, que hoy atiende a más de 6.000 personas adultas en la Región Metropolitana.

Según detalló el director regional metropolitano de Senda, Eduardo Barros, esta oferta de tratamiento constituye uno de los pilares de la política pública en materia de consumo problemático de alcohol y otras sustancias. “El 65,1% corresponden a hombres y el 34,9% a mujeres“, explicó, subrayando que la demanda ha sido sostenida y que los centros cuentan con diversas modalidades de intervención para responder a las necesidades de la población atendida.

Barros añadió que la institución también ha desarrollado programas específicos para adolescentes con infracción de ley, alcanzando a 1.923 jóvenes durante el último periodo.

Directora nacional de Senda celebra el trabajo intersectorial

La directora nacional de Senda, Natalia Riffo, valoró que la red de tratamiento esté respaldada por un trabajo intersectorial que involucra ministerios, municipalidades y organismos comunitarios.

Riffo señaló que esta coordinación es fundamental para abordar no solo las consecuencias sanitarias, sino también los efectos sociales del consumo problemático. En ese sentido, destacó el rol de las Viviendas de Apoyo a la Integración Social, que durante 2025 han acogido a 38 hombres, 22 mujeres, 7 niños y 6 niñas en cinco residencias de la región. Estas viviendas, afirmó Barros, “refuerzan y complementan toda nuestra red de tratamiento y hacen que la recuperación sea posible“.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes, sostuvo que han fortalecido su colaboración con Senda, Gendarmería y la Corporación de Asistencia Judicial. “Creemos fundamental que la única manera de avanzar en mayor seguridad y en mayor reinserción social es cuando el Estado trabaja de manera unificada y coordinada“, señaló.

Por su parte, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, destacó la importancia de impulsar la participación de los distintos servicios en estrategias integrales de prevención. La jornada incluyó actividades deportivas, dinámicas lúdicas y orientación en género, salud y servicios públicos.