Hijo de Jorge Tocornal quiere limpiar su nombre: “Él siempre fue inocente, nunca me tocó un pelo”

Jorge Tocornal Babra sacó la voz para referirse al emblemático caso de su padre, el empresario Jorge Tocornal Pesce, quien estuvo una década en prisión por una acusación de abuso sexual que presentó su hijo, quien años después se retractó.
Luego de cumplir condena, padre e hijo pudieron retomar la relación, la cual tuvo un abrupto final hace dos meses, cuando el ex ejecutivo bancario falleció de un tumor cerebral, por lo que Tocornal Babra se comprometió a limpiar el nombre de su progenitor.
En entrevista con DF, el hijo de Jorge Tocornal relató que todo se originó cuando sus padres se separaron cuando era un niño, la cual se dio en muy malos términos, indicando que “en esa época yo tenía 10 años y en el colegio mis compañeros hablaban con palabras que yo no conocía, relacionadas con el despertar sexual. Por mi inmadurez, yo las repetía en mi casa para hacerse el interesante. En esa época, mi mamá cambió por completo y se volvió una persona bastante agresiva e intimidante. Yo le tenía miedo. Yo le tenía mucho miedo. Te estoy hablando de maltratos varios”.
Fue en este escenario que la acusación de abuso sexual se hizo patente, la cual surgió porque dijo “palabras obscenas” y ante el miedo por el castigo de su madre, apuntó a su padre y respondió a todas las preguntas con un “sí”.
Consultado sobre si hubo abusos por parte de Jorge Tocornal, su hijo fue claro: “A mí nunca, nunca, me han tocado alguna parte de mi cuerpo sin mi consentimiento”.
Renace la relación entre los Tocornal
Jorge Tocornal Babra recordó el momento en que se reencontró con su padre, apuntando que “fue increíble. Lo vi y lo abracé altiro. En ese momento me descongelé. Él no necesitaba que yo le explicara, lo entendía todo”.
Cuando aparecieron los primeros síntomas de su enfermedad, Tocornal relató que “aproveché cada momento que él podía hablar, porque mi papá empezó a perder primero la movilidad y después el habla. Yo le dije ¿por qué te tienes que ir ahora? ¡Después de todos estos años que hemos estado luchando! Porque él siempre fue inocente, él nunca me tocó un pelo, luché por él y luchamos juntos. ¡La vida no puede ser tan desgraciada!”.
“No puedo corregir el pasado porque ya fue, pero sí puedo corregir lo que viene. Y si hay una cosa que sé es que voy a seguir luchando por la justicia de mi papá, porque él se lo merece”, sentenció.