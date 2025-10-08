“Presiones, agresiones y extorsión”: ex esposa de Jorge Tocornal saca la voz tras retractación de su hijo

Carolina Pesce, la ex esposa de Jorge Tocornal, el empresario condenado a 13 años de cárcel tras ser juzgado por violación y abuso sexual de sus hijos, aseguró que la retractación de los hechos que hizo su hijo mayor “se produjo bajo presiones, agresiones y actos de extorsión dirigidos en mi contra“.

La declaración de la mujer se produjo en el marco del recurso de revisión que presentó la defensa de Tocornal -quien falleció el pasado 28 de septiembre- para que la Corte Suprema anule la sentencia que lo mantuvo en prisión por casi una década.

La solicitud presentada por los abogados Claudio Fierro y Alberto Eguiguren se fundamenta en la declaración que prestó el hijo mayor de Tocornal el 22 de abril de este año ante el fiscal Felipe Cembrano, oportunidad en la que se retractó del testimonio en el que acusó al ex subgerente de BBVA.

Luego de que el máximo tribunal del país rechazara dos veces con anterioridad los recursos de revisión de la sentencia, Pesce ingresó un escrito solicitando que nuevamente no se acepte la solicitud.

Qué dijo la ex esposa de Tocornal sobre la retractación de su hijo

En el texto, la ex esposa de Jorge Tocornal dijo que tras la retractación de su hijo mayor “he mantenido absoluto silencio respecto del debate público que ha generado este caso. He leído las opiniones y apoyos que Jorge Tocornal Babra recibió en vida y después de su fallecimiento”.

“También he debido soportar el desprecio y maltrato en redes sociales. Sin embargo, ha llegado el momento de hablar. No por mí, sino por mi hijo menor“, complementó.

Luego reafirmó que su ex esposo “cometió delitos gravísimos en contra de mis dos hijos, no solo respecto de uno (…) La condena del señor Tocornal se fundamenta en antecedentes y evidencia objetiva“.

Más adelante, el escrito apuntó que su ex marido “cumplió la condena que le fue impuesta sin que ninguna instancia judicial ni constitucional declarara error o vulneración de derechos en su proceso”.

A continuación, aseveró que “es efectivo que mi hijo mayor se retractó de la versión de los hechos considerados por la justicia. No obstante, con anterioridad, en el primer recurso de revisión, ratificó los hechos denunciados, reconociendo nuevamente lo ocurrido y otorgando poder a mis abogados para su representación y defensa“.

Pesce acusó presiones, agresiones y actos de extorsión

Al abordar la retractación de su hijo sobre la acusación a Jorge Tocornal, Carolina Pesce planteó que ello ocurrió “en la oficina del abogado don Luis Hermosilla (y) se produjo bajo presiones, agresiones y actos de extorsión dirigidos en mi contra, en un contexto sumamente irregular“.

“Me reservo mayores antecedentes respecto de las razones de esa retractación, así como de las agresiones y extorsión de las que fui víctima en ese período”, dijo en el texto.

“Los hechos no pueden ser distorsionados, por más que Jorge Tocornal Babra haya publicado un libro y recurrido a sus amistades e influencias para intentar que esta Excelentísima Corte revise por tercera vez su caso. Confiamos en que, una vez más, la justicia estará del lado de nuestra familia y confirmará lo que nuestros tribunales orales ya establecieron, sin dejar espacio a duda alguna“, concluyó el escrito.

En su retractación, el hijo mayor de Jorge Tocornal contó que tras la separación de sus padres, Carolina Pesce cambió y le generó “una suerte de temor hacia ella”, por lo que años después, cuando su nana lo retó por decir groserías, él temió la posible reacción de su madre y culpó a su padre.

“Al principio mi mamá no me creyó, pero después de cinco minutos ella me dice que me cree absolutamente y comienza a llorar diciendo que ella también fue víctima de él y ahí empezó la persecución de mi papá y el plan de meterlo preso. En esos momentos yo estaba muy confundido y asustado, y mi mamá aprovechó la situación, transformándose en una imagen de mamá aprensiva, preocupada y dedicada“, explicó el joven.