El caso de Sol Millakura que terminó con la salida de seremi de Salud de Valparaíso

Lorena Cofré aseguró que su renuncia se hará efectiva “al término del período de la licencia médica y una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes”.

Lorena Cofré renunció a su cargo de seremi de Salud de la región de Valparaíso, luego de que se inició una denuncia por maltrato laboral y discriminación que presentó la periodista Sol Millakura Hernández, quien se suicidó en noviembre pasado.

De acuerdo con lo confirmado, Cofré dio a conocer su decisión a través de una carta que envió a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

En el texto, la ex autoridad escribió que puso su “cargo a su disposición, formalizando mi decisión de renunciar al cargo que actualmente desempeño, la que se hará efectiva al término del período de la licencia médica y una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes“.

En el texto, planteó que “durante las últimas semanas he sido objeto de una serie de acusaciones por supuestas vulneraciones, las que han afectado el normal funcionamiento del servicio y han tenido un impacto profundo en mi integridad personal y profesional”.

“Frente a dichas imputaciones, reitero de manera clara y categórica mi inocencia, confiando en que los procesos que correspondan permitirán esclarecer los hechos“, dijo la renunciada seremi de Salud a propósito del caso de Sol Millakura Hernández.

“A partir de esta decisión, dedicaré mis esfuerzos a buscar justicia y el esclarecimiento de los hechos por todas las vías que correspondan, con la convicción de que solo a través de procedimientos justos, el respeto irrestricto al debido proceso y la salvaguarda de la integridad de las personas es posible reconstruir confianzas y alcanzar verdad y justicia“, concluyó.

De manera paralela, el Frente Amplio confirmó durante esta jornada la suspensión de la militancia de la ahora ex seremi.

Sol Millakura terminó con salida de la seremi de Salud

La salida de la seremi de Salud, Lorena Cofré, se enmarca en la denuncia por transfobia laboral presentada en su contra por parte de la periodista Sol Millakura, quien se suicidó el pasado 11 de noviembre.

La profesional acusó que sus derechos fueron vulnerados y que se la despidió de forma injustificada, además de ser objeto de una discriminación por su identidad de género, debido a que se identificaba como persona no binaria.

Según reportó radio Biobío, en parte de su denuncia, Sol Millakura planteó que “Pamela Ampuero, quien fuera la jefa de Gabinete, me comentó que al menos en una ocasión la seremi Lorena Cofré le había pedido hablar conmigo para que no utilizase ciertas vestimentas (…) Durante los últimos seis meses y después de haber solicitado el cambio de nombre y género, se me comenzó a apartar gradualmente de salidas a terreno con la autoridad, siendo en más de una oportunidad bajada en último momento de las salidas“.

“Las razones para decirme que no iría, expresadas por mi jefatura directa, eran que la autoridad (Lorena Cofré) no quería que asistiera a las actividades previamente asignadas, por mi forma de vestir y hablar (…) Mi salud mental se vio gravemente afectada por la situación“, aseguró la periodista.