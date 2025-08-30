Los detalles del plan para reducir listas de espera: Gobierno informó inyección de $73 mil millones

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó que esperan que el plan beneficie a alrededor de 181.000 pacientes adicionales.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, abordaron la implementación del Plan Operativo de Reducción Listas de Espera.

Dicha medida consiste en una inyección de 73.000 millones de pesos adicionales al sistema de salud pública con el objetivo de disminuir los tiempos de atención, cuya iniciativa es parte del compromiso adquirido por el Gobierno en el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuesto del presente año.

La idea de este plan es reducir la mediana de espera a 200 días en los servicios de salud pública, cuya meta ya la han logrado algunos servicios en el país.

Por lo anterior, los recursos se distribuirán entre los 29 Servicios de Salud del país, considerando como prioridad las áreas con mayor demanda, tales como cirugías pendientes, consultas especializadas, radioterapia, quimioterapia y odontología.

“Una de nuestras prioridades es reducir los tiempos de espera”

En este marco, la ministra Ximena Aguilera sostuvo que “una de las prioridades de nuestra gestión es reducir los tiempos de espera, que se han visto muy prolongados desde la pandemia, lo cual ha sido un gran desafío no solo en Chile, sino en varias partes del mundo”.

Siguiendo en esa línea, la secretaria de Estado durante su visita al Hospital San Juan de Dios detalló que “durante la negociación presupuestaria, conseguimos recursos adicionales para las listas de espera, 73 mil millones de pesos, que comenzamos a distribuir una vez que se aprobó la ley de licencias médicas grandes emisores“.

“Nosotros esperamos atender alrededor de 181 mil atenciones adicionales entre consultas de especialidad y cirugía, y con ello avanzar en la meta de llegar a la mediana de 200 días de espera en cirugías y en consulta de especialidad. Meta que algunos servicios de salud ya han logrado, es un gran desafío, y esperamos que la mayor parte de los servicios logren alcanzar o acercarse a esa meta antes del fin del Gobierno”, cerró la ministra de Salud, Ximena Aguilera.