Los nuevos reos comunes que fueron internados en el ex penal Punta Peuco

Gendarmería concretó el traslado de dos nuevos reos comunes hasta el ex penal Punta Peuco, conocido ahora como Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil.

La acción se concretó luego que La Moneda dispusiera que el recinto perdiera su carácter exclusivo para criminales de lesa humanidad y pasara a ser una cárcel común.

Según consignó Gendarmería, se trata de dos condenados por delitos sexuales que estaban recluidos en la Calle 14 de la ex Penitenciaria.

El primero de ellos es Iván Ricardo Moreno Tobar de 69 años, quien fue condenado en julio pasado a seis años tras las rejas por la violación de una menor de 14 años.

En tanto, el segundo involucrado es Juan Carlos Carrasco Zamorano, de 70 años, que cumple una condena de siete años por abuso sexual, ingresando a prisión en marzo de 2024.

Según indicó La Tercera, fueron los propios reos los que solicitaron voluntariamente su traslado hasta el ex penal de Punta Peuco, lo que fue autorizado por Gendarmería tras analizar sus antecedentes y ver la factibilidad técnica del recinto.

De esta manera, ahora son tres los individuos que cumplen condenas por delitos comunes en la ahora cárcel de Tiltil, que desde su creación fue destinada a violadores de derechos humanos.