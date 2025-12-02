La transición de Punta Peuco a cárcel común: confirman retiro de electrodomésticos personales

A esto se suma el desarme de las terrazas y toldos dispuestos en los patios por los internos para recibir a sus visitas.

Jaime Gajardo, ministro de Justicia, ratificó que Gendarmería sigue adelante con las acciones para convertir a Punta Peuco a una cárcel común, luego que las acciones judiciales presentadas para frenar estos cambios y mantener su estatus de penal solo para criminales de lesa humanidad fueran rechazados por tribunales.

Gajardo puntualizó que se seguirá adelante con el retiro de los electrodomésticos que los ex uniformados mantienen en sus celdas, además del desarme de toldos y terrazas dispuestos en los patios del recinto para recibir a sus visitas.

“El recinto ya es un penal común. No existen más establecimientos especiales para quienes cometieron graves delitos durante la dictadura militar”, precisó el secretario de Estado, quien recordó que el recinto ya recibió a un preso condenado por delitos comunes.

En esta línea, el titular de Justicia se refirió a lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisibles dos recursos presentados por los violadores de derechos humanos, donde se pretendía frenar el retiro de los electrodomésticos personales y paralizar el cambio a penal común.

Frente a esto, el ministro Jaime Gajardo reiteró que se llevara a cabo el requisamiento de estos implementos, los que son autorizados en el resto de los penales del país por razones de seguridad y de uso de electricidad.

“Aquí hay personas que han cometido los crímenes más horrendos de nuestra historia. No tiene que haber tratamientos especiales”, enfatizó Gajardo.

El ministro de Justicia reiteró que Gendarmería continuará con las medidas para que Punta Peuco, ahora llamada cárcel de Tiltil, cumpla los estándares del resto de los penales del país.

“Tal como en cualquier penal común, se están haciendo las modificaciones que se requieren para llevar adelante este proceso”, sentenció.